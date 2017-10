Professor: Kan bli krig mellom Assad og kurderne i Syria

Syrias demokratiske styrker har nå kontroll over hele Raqqa, men kampene og lidelsene i Syria er langt fra over.

Det er over tre år siden Den islamske stat (IS) rykket inn i den syriske byen Raqqa og gjorde den til hovedstad for sitt såkalte kalifat.



Sjokkerende bilder fra innsiden viste et liv preget av tortur, henrettelser og halshugginger, ofte utført i full offentlighet på Raqqas sentrale torg.

Tirsdag kom meldingen om at det brutale regimets dager er talte: Syrias demokratiske styrker (SDF) har erobret hele Raqqa.

Jubelscenene som nå utspiller seg er resultatet av en fire måneder lang USA-støttet storoffensiv – med de kurdisk-dominerte SDF-styrkene i spissen.

– Raqqa har vært på kanten til å falle en god stund, men nå har SDF tatt kontroll over så store deler av byen at de erklærer seier, sier historieprofessor Knut Vikør ved Universitetet i Bergen til VG.

MERKEDAG: Tirsdag feiret SDF-soldater seieren over IS fra en balkong i Raqqa i Syria. Foto: Rodi Said , Reuters

Hvis IS i Syria beseires innen noen måneder, tror Midtøsten-eksperten at det kan gå mot en ny krig mellom kurderne og Assad-regimet – med USA og Russland på hver sin side.

– Vi ser fra Kirkuk i Irak at straks krigen mot IS er over, så dukker gamle problemstillinger opp igjen. I Syria er det to mulige utfall: Enten kan Assad-regimet og kurderne forhandle frem en avtale som for eksempel gir kurderne en grad av selvstyre i Syria, eller så blir det krig, sier Vikør.

MIDTØSTEN-EKSPERT: Knut S. Vikør er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

– Det vil være en helt ny situasjon.

Slaget om det statlige sykehuset

Allerede mandag kveld hadde SDF kontroll over 90 prosent av byen.

Da forskanset noen hundre gjenværende IS-krigere, flesteparten fremmedkrigere, seg i det statlige sykehuset med siste rest av våpen og ammunisjon – og tusenvis av sivile som gisler.



Bakgrunn: Slik er krigen mot IS i Raqqa

Journalist i Sky News, Alex Crawford, var vitne til det siste slaget.



SDF omringet sykehuset bare noen hundre meter fra det sentrale torget, men IS kjempet til døden. SDF-styrkene måtte krype sakte fremover, gjennom totalskadede hus og hjem, på grunn av ild fra skarpskyttere.

SYKE SCENER: Det statlige sykehuset i Raqqa fotografert fra en av posisjonene til SDF. Hundrevis av IS-krigere forskanset seg her – mange av dem kjempet til døden. Foto: Erik De Castro , Reuters



Les mer: «Bombet» Raqqa med flygeblader



Mange av de syriske IS-krigerne hadde allerede forlatt Raqqa, men fremmedkrigerne hadde ingen steder å dra. Da SDF nærmet seg sykehuset, begynte de å grave flukttunneler som de rigget med miner, eksplosiver og feller.

Til slutt ble de siste IS-krigerne likevel drept eller tatt til fange.

– Alt er ferdig i Raqqa, sa SDFs talsmann Talal Sello til nyhetsbyrået AFP tirsdag.

– Slaget om Syria er langt fra over

Men kampene mot IS vil fortsette i Syria. Og de sivile lidelsene er langt fra over.

Minst 3.250 er drept i Raqqa under offensiven, ifølge Syrian Observatory for Human Rights. Omkring en tredjedel av dem skal være sivile. I tillegg skal hundrevis være savnet.

Lest denne? Syv grunner til at det kan bli fred



Leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors, Mads Harlem, beskriver den humanitære situasjonen i byen som svært dramatisk. I tillegg til mangel på mat og rent vann, utgjør eksplosiver, miner og feller en «kontinuerlig trussel».

– Raqqa-offensiven har foregått i tett befolkede områder. Det er mange sivile som er rammet, sier Harlem til VG.



– I tillegg er slaget om Syria langt fra over, legger han til.

– Norge har også et åpenbart ansvar

Den krigføringen som pågår i både Raqqa, Mosul og andre tettbefolkede områder i Syria og Irak stiller ekstra høye krav til at partene skåner sivilbefolkningen, ifølge Harlem.



Saken fortsetter under bildet.

KURDISKE KVINNER: To SDF-soldater i Raqqa reagerer på nyheten om at IS har mistet kontrollen. Foto: Rodi Said , Reuters



– Ikke bare er de forpliktet til å innstille angrep som vil ramme sivilbefolkningen vilkårlig eller hvor det må antas at de sivile tapene vil være for omfattende i forhold til den militære fordelen det vil være å utføre angrepet. Partene er også forpliktet til å kontinuerlig vurdere effekten våpnene og krigsmetodene som brukes vil ha på sivilbefolkningen. Med de sivile tapene vi har sett i både Raqqa og andre tett befolkede områder i Syria og Irak, tyder alt på at partene ikke tar tilstrekkelig hensyn eller har mangler på kunnskap om de reglene som gjelder for krigføring i folkeretten, fortsetter Harlem.



Han mener at også Norge, som en del av koalisjonen mot IS, har et åpenbart ansvar for at partene i konflikten følger folkeretten.

– Alle opplysninger tilsier at brudd på krigens folkerett skjer på alle sier av konflikten. Selv om Norge ikke deltar i offensiv krigføring i hverken Syria eller Irak, har vi et ansvar for å sikre respekt for krigens folkerett hos både de gruppene vi trener og hos de andre partene i den koalisjonen vi er en del av, sier han.

Biter seg fast i Eufrat-dalen

Tusenvis av IS-krigere har flyktet fra Raqqa de siste dagene, andre skjuler seg i byen, og mange holder fremdeles områder lenger sør i Eufrat-dalen.

– IS som statsdannelse er over, men IS har ikke tenkt til å gi seg og benytter alle muligheter til å ta kontroll over små lommer. Lenger sør foregår det kamper om strategisk kontroll over områdene langs elven Eufrat. IS har fremdeles kontroll i Deir ez-Zor og byen Abu Kamal på grensen til Irak, sier Vikør til VG.

MOT IRAK-GRENSEN: Assad-vennlige styrker, med Russland i ryggen, presser videre sørover langs Eufrat-elven i kampen mot IS. Foto: Stringer , AFP



Vikør mener at IS nå kan forsøke å bite seg fast og utvide territoriet sitt så mye som mulig, eller tenke strategisk og samle seg om ett område.

– Her vil nok ulike avsnitt ta forskjellige valg, sier Vikør.

Den humanitære situasjonen sør for Raqqa er også meget alvorlig.

– Røde Kors har vært inne i noen av områdene sør i Eufrat-dalen og sett stor mangel på nødhjelp, midlertidige leire under enhver kritikk, og farlige sykdommer som er i ferd med å spre seg, sier Harlem.



– Spørsmål er: hva skjer nå? Verdenssamfunnet må ikke gjøre de samme feilene som ble gjort i blant annet Libya. Når det militære målet er oppnådd, i dette tilfellet å drive IS ut av Raqqa, trekker man den internasjonale støtten, sier Harlem.



Mot sin vilje: Ruth og de fem barna levde på innsiden av kalifatet

Harlem påpeker også at det er fare for at de gruppene som nå har slåss mot IS vil rette våpen mot hverandre.

I nabolandet Irak har seieren over IS ført til brutale hevnangrep og synliggjort den arabisk-kurdiske konflikten.

Kurderne der har avholdt folkeavstemning og vil ut av Irak, noe sentralmakten i Bagdad nekter å akseptere.

Bagdad har nå tatt kontroll over tre provinser som partene har kranglet om i årevis; oljerike Kirkuk i nord, Nineveh i vest og Diyala i øst.

Peshmerga-talsmann til VG: – Vesten har sviktet oss



Det kurdiske spørsmålet kan bli en kime til videre konflikt også i Syria, mener Vikør, hvor USA og Russland støtter hver sin part.



– Raqqa er ikke et kurdisk område, så kurdiske styrker vil bli oppfattet som en fremmed makt – særlig hvis de er villige til å overkjøre lokalstyret, sier han.

Kommentar: Kalifatets undergang