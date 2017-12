Nyhetsbyråer: Putin varsler at han delvis trekker russiske tropper ut av Syria

Russlands mektige president Vladimir Putin var mandag på overraskelsesbesøk i Syria.

Det russiske nyhetsbyrået TASS melder at Russlands president Vladimir Putin er på besøk på en russisk militærbase i Syria. Der møtte han ifølge nyhetsbyrået den syriske presidenten Bashar al-Assad, Syrias utenriksminister og sjefen for de russiske styrkene i Syria.



Ifølge Russia Today beordret han at uttrekningen av de russiske styrker skal starte.

– Jeg beordrer forsvarsministeren og sjefen for de russiske styrkene til å begynne å trekke tilbake de russiske troppene fra stedet for permanent utplassering, uttalte Putin mandag ifølge Russia Today.



Putin er og har vært en av de sterkeste støttespillerne til den syriske diktatoren. Den åttende runden med FN-ledede Syria-samtaler holdes i Genève i dag.

Militærbasen besøket skjedde på, Hemeimeem-basen, har vært sentral for Russland siden de i 2015 kastet seg inn i den syriske borgerkrigen på regimets side.