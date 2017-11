BBC: Hundrevis av IS-krigere fikk flykte fra Raqqa

ISTANBUL (VG) Flere titalls fremmedkrigere skal være blant dem som fikk fritt leide ut av den gamle IS-bastionen.

I nyhetsreportasjen «Raqqas skitne hemmelighet» forteller BBC om en lyssky avtale mellom den USA-ledede koalisjonen mot IS og kurdiske styrker i Nord-Syria.

Avtalen innebar at 250 IS-krigere, blant dem noen av terrorgruppens mest notoriske medlemmer og flere dusin utlendinger, fikk flykte ut av Raqqa i Nord-Syria sammen med sine familier i oktober. Hensikten var å skåne liv i gjenerobringen av IS-hovedstaden.

Flere av dem har nå søkt tilflukt i andre deler av Syria, og enkelte skal ha reist over grensen til Tyrkia, ifølge BBC.

– Det var mange utlendinger blant dem. Frankrike, Tyrkia, Aserbajdsjan, Pakistan, Jemen, Saudi-Arabia, Kina, Tunisia, Egypt ..., forteller en ikke-navngitt lastebilsjåfør som var en del av konvoien.

KAMPER: Soldater fra den kurdiske YPG-militsen, som er en del av SDF, gikk inn i Raqqa i sommer. Bilde er tatt 3. juli. Foto: Goran Tomasevic/ , Reuters

Vedgår deler av avtalen



Opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF), som støttes av USA og Storbritannia i kampen mot IS, har tidligere gått ut og sagt at kun et mindre antall lokale krigere fikk rømme byen.

Dette stemmer ikke, ifølge BBCs kilder.

Den britiske kringkasteren har snakket med flere titalls personer som enten var en del av konvoien som fraktet IS-krigerne, var vitne til den, eller representanter fra de lokale myndighetene som fremforhandlet avtalen med IS.

Bakgrunn om kampene: Slik var krigen mot IS i Raqqa

Til sammen skal 3750 personer ha blitt transportert ut av Raqqa. Konvoien skal ha vært seks til syv kilometer lang, med om lag 50 lastebiler, 13 busser og over hundre av IS' egne kjøretøy. Amerikanske jetfly skal ha fløyet lavt over konvoien og lyst opp veien gjennom ørkenen.

Ingeborg Huse Amundsen Følg meg, og kontakt meg på: ingeborg@vg.no Twitter: @iHuse www.facebook.com/ingeborg.h.amundsen

Den vestlige koalisjonen innrømmer deler av avtalen over BBC. Talsperson Col Ryan Dillon sier at kun fire fremmedkrigere fikk forlate Raqqa, og at de nå er anholdt av SDF.

Tyrkias statsminister fordømmer avtalen, og hevder at «en terrorgruppe ble erstattet av en annen i Raqqa», der han sikter de YPG-militsen.

– IS-krigerne som har rømt vil komme til å drepe uskyldige mennesker over hele verden, også i Tyrkia, Europa og USA, advarer Binali Yıldırım, ifølge Hürriyet Daily News.



Ble tilbudt flere tusen dollar

Raqqa * Inntatt av jihadister fra Jabhat al-Nusra (Nusrafronten), al-Qaidas fløy i Syria, i mars 2013. * Erobret av IS i januar 2014. Juni samme år erklærte IS sitt kalifat i Syria og Irak, med Raqqa som hovedsete. * 6. juni i år startet slaget om Raqqa, da Syrias demokratiske styrker (SDF), en USA-støttet opprørsallianse som domineres av den kurdiske YPG-militsen, gikk inn i byen. * 17. oktober erklærte SDF seier over IS i Raqqa.



(Kilder: NTB, AFP, AP)

Lastebilsjåføren Abu Fawzi (et alias, ikke hans ekte navn) forteller BBC om det svært uvanlige oppdraget: SDF skal ha bedt ham om å lede en konvoi som skulle frakte hundrevis av familier fra flyktningleiren i Tabqa ved Eufrat-elven til en leir lenger nord.

Da han møtte opp 12. oktober, viste det seg at den planlagte turen på seks timer i realiteten var en tredagersoperasjon der han fraktet IS-krigere, deres familier, og våpen og ammunisjon sørvestover inn i IS-kontrollerte områder, mot byen Al-Suwar.

Fra Senja til Raqqa: Ruth og de fem barna levde på innsiden av kalifatet – mot sin vilje

Han hevder at SDF løy til ham, og at han og de andre sjåførene ble tilbudt tusenvis av dollar dersom de gjennomførte transporten og holdt tett.

De er fortsatt ikke blitt betalt for det risikofylte oppdraget, sier sjåføren.

PST: – Kommer noen tilbake til Norge skal de fanges opp