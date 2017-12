Unicef: Sjokkerende antall barn utsatt for angrep og vold i 2017

Barn i konfliktområder utsettes for målrettede angrep og brutal vold i sine hjem, på skoler og lekeplasser. Dette er noen av grusomhetene barn ble utsatt for i året som gikk.

Flere kriser og konflikter har preget nyhetsbildet i 2017. Noe mange av disse konfliktene har til felles, er at flere av ofrene for den brutale volden de medfører er barn.

Nå slår Unicef alarm om at barn i konfliktområder over hele verden har vært under angrep i en sjokkerende skala i 2017.

– Barn utsettes for målrettede angrep og brutal vold i sine hjem, på skoler og lekeplasser, skriver nødhjelpsdirektør Manuel Fontaine i Unicef i en pressemelding.

350 millioner barn i aktive konfliktsoner

I konflikter over hele verden blir barn rammet ved frontlinjene. De blir brukt som menneskelige skjold, drept, lemlestet og rekruttert til å slåss. Voldtekt, tvangsekteskap, bortføring og slaveri er blitt standard taktikk fra konfliktene i Irak, Syria og Jemen til Nigeria, Sør-Sudan og Myanmar.

– Det har vært en forverring i en del områder de siste årene, sier forskningssjef Håvard Mokleiv Nygård ved PRIO til VG.

Forskningssjefen er enig i innrykket Unicef formidler – han mener kriger har blitt mer brutale, og forteller at det er tendenser til flere målrettede angrep mot for eksempel sykehus.

– Men vi vet faktisk ikke hvor mange barn som blir drept i konflikt globalt, eller hvor mange som blir rekruttert eller utsatt for målrettede angrep. Dette trenger vi mer informasjon om, sier han.

Det vi derimot kan vite, er at 1,3 milliarder barn, over halvparten av alle under 18 år i verden, bor i land som er i konflikt.

– Av disse bor cirka 350 millioner barn i aktive konfliktsoner. Denne andelen har økt betydelig i løpet av de siste 10-15 årene, sier Nygård.

LIVSTRUENDE: Et alvorlig feilernært barn får behandling ved et sykehus i Jemens hovedstad Sanaa 22. november 2017. Foto: Mohammed Huwais , AFP

Både indirekte og målrettet

Mokleiv forteller at barn i konfliktområder først og fremst blir ofre for det man kaller «utilsiktet skade» under angrep i konflikter. Millioner av barn betaler også en indirekte pris for konfliktene gjennom underernæring, sykdom og traumer, ettersom grunnleggende tjenester, som tilgang til mat, vann, sanitærfasiliteter og helsetjenester, enten blir nektet dem eller blir skadet eller ødelagt i kamper.

BOKO HARAM: Terrorgruppen som er kjent for å bruke barnesoldater, har også holdt jenter fanget. 82 jenter som ble kidnappet i Chibok og holdt fanget i tre år ble i mai løslatt i bytte mot flere fangede Boko Haram-ledere. Foto: , Reuters

Selv om det er lite data på hvor mange barn som blir utsatt for målrettede brutaliteter, forekommer også dette. Mokleiv påpeker at IS i fjor begynte å bruke barnesoldater for første gang.

Han understreker at væpnede grupper som regel tar i bruk barn fordi de ser seg nødt til det – ikke fordi de absolutt vil. Han mener også dette først og fremst blir sett på som nyttig i styrker med lav teknologisk kompetanse.

– Boko Haram bruker barnesoldater, og de ser nok at det kan være mer nyttig fordi det er mindre mistenksomhet rundt barn. Fra andre konfliktområder har vi sett at ganske små barn kan læres opp til å bruke våpen som AK-47, men det ville være vanskelig å se barn som effektive soldater i en høyteknologisk, profesjonell hær, sier forskningssjefen.

I noen sammenhenger blir barn, som er blitt bortført av ekstremistgrupper, igjen utsatt for overgrep når de blir tatt av sikkerhetsstyrker.

BARNESOLDATER: Sørsudanske gutter har lagt fra seg våpnene i forbindelse med en demobilisering i 2015. I 2017 er barn blitt rekruttert til væpnede styrker i Sør-Sudan på ny. Foto: Charles Lomodong , AFP

Disse grusomhetene er blant det barn ble utsatt for i 2017

• I Afghanistan ble nesten 700 barn drept bare i årets syv første måneder.

• I Den sentralafrikanske republikk ble barn drept, voldtatt og rekruttert av væpnede grupper.

• I Kasai-regionen i DR Kongo har vold fordrevet 850.000 barn fra hjemmene sine, mens mer enn 200 helsesentre og 400 skoler er blitt angrepet. Rundt 350.000 barn har lidd av alvorlig, akutt feilernæring.

• I det nordøstlige Nigeria og Kamerun har Boko Haram tvunget minst 135 barn til å være selvmordsbombere, noe som er nesten fem ganger så mange som året før.

• I Irak og Syria er barn blitt brukt som menneskelige skjold, fanget i beleiringer, vært mål for snikskyttere og blitt utsatt for intens bombardering og vold.

BRUTALT: En kvinne bærer en skadet jente mens irakiske styrker kjemper i en offensiv mot IS-krigerne i gamlebyen i Mosul i Irak 3. juli 2017. Foto: Felipe Dana , AP

• I Myanmar har rohingya-barn vært vitne til og lidd under sjokkerende og omfattende vold da de ble fordrevet fra hjemmene sine i Rakhine-delstaten. Barn lider fortsatt under den pågående konflikten mellom myanmarske styrker og forskjellige etniske væpnede grupper.

• I Sør-Sudan, hvor konflikt og økonomisk kollaps har ført til en sultkatastrofe i deler av landet, er mer enn 19.000 barn blitt rekruttert inn i hæren og væpnede grupper, og over 2300 barn er blitt drept eller skadet siden konflikten startet i desember 2013.

• I Somalia ble det rapportert om 1740 tilfeller av rekruttering av barn til konflikt i løpet av årets ti første måneder.

• I Jemen er minst 5000 barn drept eller skadet i løpet av nesten 1000 dager med kamper. Mer enn 11 millioner barn har behov for humanitær hjelp. 1,8 millioner barn lider av feilernæring, og av disse er 385.000 alvorlig feilernært og i fare for å dø om de ikke raskt får hjelp.

• I det østlige Ukraina lever 220.000 barn under den konstante trusselen fra landminer og andre eksplosive rester fra krigen langs den 500 kilometer lange frontlinjen, hvor kampene er hardest. Dette området er i ferd med å bli et av de mest landmine-forurensede stedene i verden.