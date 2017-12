Krevende vaskejobb går mot slutten ved Taj Mahal

Indiske myndigheter jobber med å finne ut hvordan de trygt kan sende rengjørere opp på den majestetiske, men sarte kuppelen på Taj Mahal.

Vaskejobben har pågått i over to år, og det er første gang i sin 369 år lange historie at det verdensberømte indiske mausoleet får seg en storrengjøring. Tidligere var regnet nok til å holde marmoren ren, men de siste 25 årene har luftforurensningen ført til at det var nødvendig å gå mer drastisk til verks.

– Du kunne se at det hele hadde gulnet. Steder der regnet ikke kom til var det sågar begynt å bli svart, sier arkeologen Bhuvan Vikrama, som har oppsyn med arbeidet.

Bambusstillas

TURISTMAGNET: Mellom 7 og 8 millioner turister fra inn- og utland besøker Taj Mahal hvert år. Folk lokkes til Agra både av den storslåtte arkitekturen og kjærlighetshistorien bak. Foto: Bjørn Aslaksen , VG

Rengjøringen har skjedd ved at det er smurt leire på marmoren, en leire som også brukes i skjønnhetsmasker, for å fjerne den gule misfargingen. Stillaset arbeiderne har brukt for å komme til på vegger og minareter er altfor tungt og stivt til å bruke på kuppelen, forklarer Vikrama. Han forteller at bambusstillas ble brukt i forbindelse med restaureringsarbeidene.

Det er ventet at det vil ta rundt ti måneder å gjøre ren kuppelen. Arbeidet, som er anslått koste en halv million dollar, starter til neste år og skal etter planen være ferdig i 2019. Planene har ført til at en reiseguide anbefaler folk å ikke besøke Taj Mahal neste år.

SIDE OM SIDE: Turister og arbeidere side om side i Taj Mahal. Men turistbyråene anbefaler nå som arbeidet med kuppelen starter, at man like godt utsetter turen til 2019 Foto: Manish Swarup , AP

– Med mindre din drøm om Taj Mahal inkluderer å bli fotografert foran en kuppel smurt inn med gjørme og dekket av stillas, kan det være like greit å vente til tidligst 2019, skriver Fodor's Travel. Vikrama parerer med å si at turistene også burde sette pris på at det gjøres en skikkelig innsats for å bevare monumentet.

Mellom 7 og 8 millioner turister fra inn- og utland besøker Taj Mahal hvert år. Folk lokkes til Agra både av den storslåtte arkitekturen og kjærlighetshistorien bak. Det blendende hvite praktbygget ble oppført av mogulen Shah Jahan som et mausoleum for hans kone Mumtaz Mahal.

Etter at mogulen ble avsatt av sønnen Aurangzeb, tilbrakte han de siste årene av sitt liv i husarrest – med utsikt til sin elskede kones gravmæle.