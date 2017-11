Kari Hilde French: Slik planla Kongo-fangene å flykte

Joshua French og Tjostolv Moland forberedte en spektakulær flukt fra fengselet i Kongo. Det avslører Kari Hilde French i sin nye bok.

Moren til Joshua French lanserer onsdag sin historie om de ni årene mens sønnen satt fengslet i Kongo. I boksen skriver hun om frustrasjonen over Utenriksdepartementets innsats de første årene og ensomheten i årene hun bodde i Kongo for å kjempe for Joshuas sak.

Samtidig avslører hun nye detaljer om spillet i kulissene. En av de oppsiktsvekkende opplysningene i boken er hvordan de to fangene forsøkte å flykte fra fengselet.

De hemmelige fluktplanene ble lagt parallelt med at norske og britiske myndigheter jobbet på diplomatisk nivå for å få fangene overført til hovedstaden Kinshasa, og med en soningsoverføring til Norge.

«Joshua og Tjostolv hadde flere planer. Verktøy ble smuglet inn på finurlig måte. Å fjerne veggplater mot betongplattingen eller å ta seg ut gjennom taket ble skrinlagt til fordel for en annen plan», skriver Kari Hilde French.

Hull i muren



I slutten av august 2011 fortalte fengselsdirektør Kudura Ramazani til Dagbladet at de hadde avslørt et fluktforsøk fra de to nodmennene. Ifølge direktøren hadde lokale politifolk oppdaget at French og Moland hadde forsøkt å grave seg ut av fengselet.

I boken avviser Kari Hilde French at dette var et fluktforsøk, selv om hun bekrefter at de to fangene på dette tidspunktet hadde konkrete planer om flukt.

«Det var langt opp til himlingen i cellene, men de to hadde laget et sinnrikt system som gjorde det mulig for dem å klyve opp på himlingen og grave et hull i muren ut mot gaten. De håpet dette en dag kunne bli fluktveien ut. Hvordan de hadde klart å jobbe med dette i stilhet, er nærmest et under. Det var vakter utenfor cella deres natt og dag», skriver hun.

En gang var de nær ved å bli avslørt:

«En natt Tjostolv satt krumbøyd på himlingen og gravde i muren, gravde han ved et uhell litt for langt ut mot gaten, og noen forbipasserende så at det lyste litt ut av åpningen. Dette ble rapportert, og så fulgte en stor razzia, men alt som ble funnet var en pinne en metallbit og en aluminiumsstang».

I Jerusalem

17. mai i år landet Joshua French på norsk jord, etter at kongolesiske myndigheter hadde gått med på å overføre han til Norge på humanitært og medisinsk grunnlag. Kari Hilde French var i Israel da meldingen om sønnens hjemkomst kom. I to uker ble hun værende i Jerusalem for å summe seg.

– Jeg var overlykkelig, men også nummen, fortalte hun da hun fortalte om sine opplevelser på et forfattermøte i oktober.

VG har tidligere fortalt historien om hvordan Utenriksdepartementet det siste året jobbet for å få French tilbake til Norge. I fjor sommer var saken tilsynelatende fastlåst. Vendepunktet ble et hemmelig møte mellom Kari Hilde French og Kongos president Joseph Kabila.

Iferd med å gi opp



På dette tidpunktet var Kari Hilde French i ferd med å gi opp håpet om noen gang å få sønnen hjem til Norge. I et åpenhjertig intervju med VG fortalte hun om hvordan usikkerheten og ensomheten tæret på kreftene. Flere ganger var hun sikker på at saken var løst, men gang på gang ble en hjemsendelse stanset i siste øyeblikk.

– Etterhvert kom jeg til at man må omfavne livet slik det er. Da jeg kom til den erkjennelsen ble det lettere å akseptere skjebnen, sier hun i dag.

Morens kamp for sin dødsdømte og svært syke sønn gjorde dypt inntrykk på presidenten, som etter møtet skal ha konkludert med at det nå måtte finnes en løsning på den fastlåste situasjonen rundt den fengslede nordmannen.

Noen måneder tidligere hadde familien til Joshua French utbetalt en betydelig sum til enken etter sjåføren som ble drept mens han jobbet for French og Tjostolv Moland. Pengene skal ha blitt utbetalt etter at spesialutsending Arild Øyen lanserte ideen direkte overfor Børge Brende. Pengene skulle utbetales uten at det ble gitt noen løfter om løslatelse fra kongolesiske myndigheter. Etter det VG erfarer ga Brende etter hvert sin tilslutning til den dristige manøveren.