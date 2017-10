Kari Hilde French: Fryktet Joshua skulle bli henrettet

FREDRIKSTAD (VG) Kari Hilde French fryktet i begynnelsen at dødsdommen mot sønnen skulle bli effektuert.

Snart seks måneder etter at Joshua French kom tilbake til Norge fortalte Kari Hilde torsdag kveld sin historie foran et fullsatt Litteraturhus i Fredrikstad. De siste årene har hun bodd i Kongo i lange perioder for å støtte sin dødsdømte sønn.

Flere ganger har hun gitt uttrykk for at hun fryktet for sønnens liv.

– Var ikke trygg



Etter at Joshua French og kameraten Tjostolv Moland ble dømt til døden for drap, og medvirkning til drap på sin kongolesiske sjåfør, var hun redd for at dommen ville bli effektuert.

– Kongo iverksetter i utgangspunktet ikke dødsstraffer, men jeg var ikke trygg. Dommen falt langt unna hovestaden Kinshasa, og jeg fryktet at de lokale myndighetene ville ta saken i egne hender, sier hun.

EN MORS KAMP: Les hele historien om Kari Hilde Frenchs kamp for sin fengslede sønn på VG+

17. mai i år var fengselsmarerittet over. Kari Hilde French var i Israel da meldingen om sønnens hjemkomst kom. I to uker ble hun værende i Jerusalem for å summe seg.

– Jeg var overlykkelig, men også nummen, sier hun.

I ferd med å gi opp



I april i fjor var hun i ferd med å gi opp håpet om noen gang å få han hjem til Norge. I et åpenhjertig intervju med VG fortalte hun om hvordan usikkerheten og ensomheten tæret på kreftene. Flere ganger var hun sikker på at saken var løst, men gang på gang ble en hjemsendelse stanset i siste øyeblikk.

– Det er vanskelig å sette ord på hvordan det føles å oppleve slike skuffelser gang på gang, man blir så fortvilet. Nå må jeg begynne å innstille meg på at jeg kan bli værende her i lang tid fremover. Den tanken er vanskelig å venne seg til, sa French til VG.

Fredrik Græsvik i ny bok: Shimon Peres bidro til å få Joshua French hjem

Kari Hilde French har hele tiden vært sikker på at sønnen er uskyldig i de grove forbrytelsene han ble dømt for. Helt fra han og kameraten Tjostolv Moland ble pågrepet i 2009 kjempet hun kjempet en hard kamp for å få han ut av fengsel. En rekke ganger har hun møtt sentrale myndighetspersoner i Kongo for å snakke sønnens sak.

Kollapset



Nyttårsaften 2015 kollapset French på cella i N`dolo-fengselet i Kinshasa. Etter hardt press fra blant annet Kari Hilde French, ble han innlagt.

I over fem måneder lå han på sykehus. Samtidig jobbet norske myndigheter med å finne en diplomatisk løsning på den fastlåste situasjonen.

Drama i kulissene: Denne lappen fikk French til Norge

På nasjonaldagen landet Joshua French på norsk jord, etter at kongolesiske myndigheter hadde gått med på å overføre han til Norge på humanitært og medisinsk grunnlag.

I slutten av juli ble han skrevet ut fra sykehus.