Kari Hilde French: Fikk tilbud om å kjøpe en mildere dom

Kari Hilde French bekrefter i sin nye bok at bestikkelser var et tema i flere av rettssakene mot sønnen.

Moren til Joshua French lanserer onsdag sin nye bok «Dødsdømt i Kongo». Her beskriver hun det dramatiske møtet med det kongolesiske rettssystemet. Under den siste rettssaken i januar 2014, der Joshua French sto tiltalt for å ha drept kameraten Tjostolv Moland, hevder Kari Hilde French at hun fikk to tilbud om å kjøpe en mildere dom mot sønnen.

«Jeg kjente meg presset inn i en umulig situasjon» skriver hun.

Ny bok: Slik planla Kongo-fangene å flykte

Hemmelig møte

Ifølge Kari Hilde French kom det ene tilbudet fra justisdepartementet, via en mellommann. Det andre skal ha kommet gjennom to personer som arbeidet for menneskerettigheter i Kongo. I boken kaller hun de to personene «Z» og «V».

I boken forteller hun hvordan hun i all hemmelighet møtte en av dommerne hjemme hos «Z». French stilte imidlertid uten tolk, og de ble enige om å møtes igjen.

Det andre møtet ble holdt i en mørklagt bar. Ifølge French kom dommeren til møtet med capsen trukket ned i ansiktet.

«Det kom ikke frem hvor mye betaling han forventet til seg selv og de andre dommerne, og hvor mye dommen ville mildnes. Vi skulle møtes igjen», skriver hun.

Men flere møter ble det ikke.

Omfattende korrupsjon



Samtidig gikk nordmannens kongolesiske advokat, Marie André Mwila, ut i VG og advarte mot den omfattende korrupsjonen i rettssystemet:

– Alt er mulig i Kongo, også å kjøpe en dom, sa Mwila.

– Kongo har gode lover på mange områder. Problemet er praksisen. Justisbudsjettet er lite, og de som jobber for påtalemyndigheten tjener svært dårlig. Det gir grobunn for korrupsjon og svekker innbyggernes rettssikkerhet, slo han fast.

French-advokat om rettssaken: En dom kan kjøpes

I boken skriver Kari Hilde French at Joshuas norske advokat hadde bedt sin kongolesiske kollega om ikke å uttale seg til norske medier. Likevel støtter hun kongoleserens beskrivelse.

«Det advokat Mwila sa til den norske pressen om korrupsjon, også i det kongolesiske rettssystemet stemte. Det samme gjaldt kontakten med regimet», skriver French.

Kari Hilde French er likevel ikke overbevist om at det ville lettet sønnens situasjon om hun hadde benyttet seg av tilbudene hun fikk, og peker på at dommen ble en øyeåpner for en del nordmenn om hvordan det kongolesiske rettssystemet fungerer.

Aktørene holdt pusten: 13 dramatiske timer før French var fri

«Som det ble, fikk jeg ikke tatt noen beslutning, men under straffeutmålingen kunne jeg ikke annet enn å lure på om det ville vært riktig av meg å betale. På den annen side kunne det jo ha blitt oppdaget, men da ville vi ha vært flere i samme situasjon».

UD advarte



Samtidig bekrefter hun at familien i forbindelse med den første rettsrunden vurderte muligheten for å få til en avtale direkte med påtalemyndighetene, en såkalt «plea bargain» I boken beskriver hun dilemmaene familien sto i.

– Skulle vi forhandle direkte med oberstene? Både de og andre vi hadde med å gjøre var korrupte. Vår advokat sa vi ikke måtte gi penger til etterforskningslederen, men at dommeren var nøkkelen i denne situasjonen. Og hvilken garanti hadde vi for resultatet om vi betalte? Vi måtte regne med at pengene måtte betales kontant.

– UD advarte på det sterkeste mot dette og sa det var ulovlig. Det vi trengte var en mellommann som alle parter kunne ha tillit til, skriver hun.