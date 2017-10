Fredrik Græsvik i ny bok: Shimon Peres bidro til å få Joshua French hjem

Som gjentjeneste for at Norge bisto Israel med å utvikle atomvåpen spilte president Shimon Peres en nøkkelrolle i løslatelsen av Joshua French.

Aktørene Joshua French Pågrepet i Kongo i 2009, og senere dømt for medvirkning til drap på sjåføren Abedi Kasongo sammen med kameraten Tjostolv Moland. Har hele tiden nektet straffeskyld. Kom tilbake til Norge 17. mai i år etter at norske og kongolesiske myndigheter ble enige om at nordmannen skulle overføres til Norge på medisinsk og humanitært grunnlag.

Joseph Kabila President i Den demokratiske republikken Kongo siden 2001. Overtok som president etter sin far som ble drept i et attentat.

Shimon Peres Tidligere utenriksminister, statsminister og president i Israel. Mottok Nobels fredspris i 1994 sammen med Yitzak Rabin og Yasir Arafat for arbeidet med fredsavtalen mellom Israel og palestinerne. Døde i 2016, 93 år gammel.

Dan Gertler Israelsk forretningsmann, kjent for sine nære forbindelser til Kongos president Joseph Kabila. Sikret seg i år 2000 en avtale som ga han monopol på eksport av diamanter fra Kongo. Senere anklaget for å ha bidratt med store summer til Kabilas valgkamper. Hentet inn i French-saken i 2014. Mona Juul Norges ambassadør til London. Har tidligere tjenestegjort blant annet som ambassadør til Israel. Sammen med sin ektemann Terje Rød-Larsen spilte hun en nøkkelrolle i de hemmelige forhandlingene som førte til Oslo-avalen. Personlig venn av tidligere president Shimon Peres.

Tor Wennesland Norsk diplomat. Tidligere ambassadør til Egypt, ministerråd ved ambassaden i tel Aviv og leder av representasjonskontoret i Ramallah. Hadde i en periode ansvaret for oppfølging av French-saken i Utenriksdepartementet.

Det kommer frem i Fredrik Græsviks bok «Dømt til døden i Kongo» som lanseres onsdag.

Ifølge Græsvik var det Peres som brakte den israelske forretningsmannen Dan Gertler inn i French-saken, på forespørsel fra ambassadørene Mona Juul og Tor Wennesland. Gertler var kjent for sine nære bånd til Kongos president Joseph Kabila, og de norske diplomatene håpet at Gertlers kontakter skulle løse opp den fastlåste situasjonen til den dødsdømte nordmannen.

Møte i Davos



Mona Juul var en personlig venn av den israelske presidenten etter at hun, sammen med ektemannen Terje Rød-Larsen, bidro til den hemmelige forhandlingskanalen som banet vei for Oslo-avtalen i 1993. Nå tok Juul kontakt med Peres og ba om hjelp til å rette en anmodning til Gertler.

Under den årlige konferansen til Verdens økonomiske forum i Davos i slutten av januar 2014 ble det arrangert et møte mellom Brende og den aldrende israelske presidenten. I møtet understreket Brende hvor viktig det var for Norge å få den stadig svakere Joshua French ut av Kongo.

Peres takket ja til den spesielle forespørselen fra sine norske venner, og tok deretter kontakt med Gertler og hans nære samarbeidspartner Eles Dobronsky. Den israelske advokaten hadde på slutten av 1950-tallet jobbet tett sammen med Peres for å skaffe til veie komponentene Israel trengte for å utvikle atomvåpen. En sentral ingrediens i dette var norsk tungtvann.

Overfor Gertler og Dobronsky gjorde Peres det klart at det var på høy tid med en gjentjeneste til landet som hadde hjulpet dem å utvikle atomvåpen, skriver Græsvik i boken.

Ifølge forfatteren bygger opplysningene på kilder i både Israel og Norge, med førstehåndskunnskap om de hemmelige forhandlingene.

Intern UD-strid



I tillegg skal Peres ha antydet at Israel ville oppnå «politiske og militære fordeler» dersom landet hjalp Norge med den krevende saken.

Det var Dagbladet som først omtalte den omstridte israelske forretningsmannens engasjement for den norske fangen. Senere avslørte VG hvordan Gertlers inntog på scenen førte til intern strid i Utenriksdepartementet. Flere av utenriksminister Børge Brendes nærmeste medarbeidere advarte kraftig mot å inngå et samarbeid med Gertler.

OMSTRIDT: Den israelske forretningsmannen Dan Gertler er kjent for sine nære forbindelser til Kongos president Joseph Kabila. Det gjorde han svært interessant for norske myndigheter i forbindelse med French-saken. Foto: Bloomberg

Introduksjonen av Gertler førte ikke bare til kraftige reaksjoner internt i Utenriksdepartementet. Etter det VG får opplyst skal også personer på kongolesisk side ha reagert negativt på at Norge brakte den kontroversielle forretningsmannen på banen.

Milliardær



Gertler har tjent seg styrtrik på diamanter, olje og kobberindustri i Kongo, og har i dag en formue på over ti milliarder kroner, ifølge Forbes. I år 2000 sikret han seg en avtale som ga han monopol på eksport av diamanter fra Kongo. Senere ble han anklaget for å ha bidratt med store summer til Kabilas valgkamper. Gertlers virksomhet har vært under gransking fra Det internasjonale pengefondet. Da Gertler ble engasjert av Brende, var et av selskapene han var involvert i, under etterforskning av britisk økokrim.

VG har tidligere fortalt hvordan den norske utenriksministeren likevel skal ha blitt i «fyr og flamme» over muligheten til å benytte den omstridte forretningsmannen, med tette bånd til Kongos president. Ifølge VGs kilder skal Brende ha beordret at all innsats i French-saken nå skulle konsentreres om det «nye sporet».

Gertler lot seg raskt overtale av den patriotiske anmodningen fra Israels president, og kontaktet sin gode venn Joseph Kabila. Kort tid senere inviterte han med seg diplomaten Tor Wennesland til Kongo. Kabila tok imot dem i presidentpalasset i Kinshasa for å diskutere situasjonen for den norske fangen. Senere fulgte Børge Brende opp kontakten mellom den israelske milliardæren og Kongos president i flere møter med Israels utenriksminister Avigdor Lieberman.

NÆRE VENNER: Ambassadør Mona Juul og tidligere president Shimon Peres jobbet tett sammen i forbindelse med de hemmelige fredssamtalene mellom Israel og palestinerne på begynnelsen av 1990-tallet. Her er de sammen i Jerusalem i 1997. Foto: Helge Mikalsen

Wennesland understreker at han ikke har lest boken, og ønsker ikke å kommentere opplysningene. Heller ikke kommunikasjonssjef Frode Andersen ønsker å kommentere Utenriksdepartementets kontakt med israeleren.

– Helt avgjørende



VG kjenner til at det i dag er delte meninger blant dem som jobbet med saken i Utenriksdepartementet om hvilken betydning Gertler hadde for at French 17. mai i år kunne forlate Kongo etter åtte års fangenskap. Enkelte karakteriserer utenriksministerens dristige grep som et blindspor, mens andre mener Gertlers kontakter var svært nyttige for saken.

Selv mener den erfarne TV 2-reporteren at Gertlers innsats trolig var helt avgjørende for resultatet.

– Det er bare Kabila som vet hva som til slutt fikk han til å godkjenne en hjemsendelse, men det er på det rene Gertler har et helt spesielt forhold til presidenten, og at han bidro til å legge press på kabila i en avgjørende fase, sier Græsvik til VG.

I boken beskriver Græsvik blant annet hvordan Gertler tok direkte kontakt med Kabila da han våren 2014 fikk beskjed om at nordmannens helsesituasjon var dramatisk forverret. Etter press fra Gertler ga presidenten sin velsignelse til at French kunne sone i et hus utenfor fengselet.

Snakket med Kabila



Bare timer før Joshua French slapp ut av fengselet snakket Gertler og Kabila om French-saken for siste gang. Presidenten kunne da opplyse sin nære venn om at saken da gikk mot en løsning.

Shimon Peres døde i september i fjor, 93 år gammel. VG har tidligere vært i kontakt med Gertlers pressetalsmann Lior Chorev, som sa følgende om forretningsmannens engasjement i French-saken.

– Gertler har gjort sitt ytterste for å bistå i denne humanitære innsatsen uten personlig gevinst eller interesse i saken. Utover det har vi ingen ytterlige kommentarer.