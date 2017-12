Dan Gertler hjalp UD i Kongo-saken – nå er han oppført på Trumps sanksjonsliste

Den kontroversielle israelske milliardæren Dan Gertler stilte opp da UD ba om hjelp til å få løslatt Joshua French fra fengsel i Kongo. Nå har han havnet på Trump-regjeringens sanksjonsliste over korrupte aktører.

Donald Trump undertegnet i forrige uke en presidentordre som ilegger straffesanksjoner mot 13 korrupte aktører og aktører som har brutt menneskerettighetene over hele verden.

– Finansdepartementet fryser deres midler og fordømmer offentlig de ekstreme handlingene de har begått, og sender en melding om at det er en høy pris å betale for deres ugjerninger, sier finansminister Steven Mnuchin i en kunngjøring.

Alle amerikanske borgere har nå forbud mot å gjøre forretninger med personene på sanksjonslisten, som blant annet inneholder israeleren Dan Gertler.

Flere navn på lista

Blant aktørene på listen er Gambias tidligere president Yahya Jammeh, som har en mangeårig historie med menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, og som plyndret statskassen før han måtte rømme landet tidligere i år.

PÅ LISTA: Gambias tidligere president Yahya Jammeh skal ha tømt landets statskasse før han forlot landet. Foto: Jerome Delay , AP

På listen finner vi videre Gulnara Karimova, datteren til Uzbekistans tidligere leder Islam Karimov. Høsten 2014 ble det kjent at Vimpelcom, som delvis var eid av Telenor, ble etterforsket for store pengeoverføringer til et postboksselskap eid av venninnen til presidentdatteren Gulnara Karimova.

Den israelske forretningsmannen og mangemilliardæren Dan Gertler er en annen profilert aktør som er satt opp på USAs sanksjonsliste. Ifølge det amerikanske finansdepartementet har han lagt seg opp formuen sin gjennom ugjennomsiktige og korrupte gruve- og oljeavtaler i Den demokratiske republikken Kongo (DRC).

«Gertler har brukt sitt nære vennskap med DRCs president Joseph Kabila til å handle som en mellommann i gruvehandler i DRC, og gjort det nødvendig for multinasjonale selskaper å gå gjennom Gertler for å gjøre forretninger med den kongolesiske staten. Som et resultat av dette skal DRC ha mistet inntekter på over 1,36 milliarder dollar mellom 2010 og 2012 som følge av underprising av aktiva som ble solgt til selskaper med forbindelser til Gertler», heter det i kunngjøringen fra det amerikanske finansdepartementet.

Det heter også at Gertler i 2013 solgte tilbake rettighetene til et oljefelt for 150 millioner dollar til kongoleserne, etter at han tidligere hadde kjøpt feltet for kun 500.000 dollar.

Det amerikanske finansdepartementet hevder videre at Gertler har handlet for eller på vegne av Kabila, og hjulpet Kabila med å organisere leasingselskaper i utlandet.

HØY PRIS: USAs finansminister Steven Mnuchin sier at de korrupte aktørene må betale en høy pris for sine ugjerninger. Foto: Brendan McDermid , Reuters

Paradise Papers

Oppføringen på USAs sanksjonsliste kommer blant annet etter at Gertlers navn dukket opp i 120 dokumenter i gigantlekkasjen Paradise Papers. Ifølge den israelske avisen Haaretz skal dokumentene ha nevnt Gertler i forbindelse med hans angivelige tilknytning til selskapet Glencore, som skal ha lånt millioner av dollar til Gertler for å sikre rettighetene til kobbergruver i landet.

Glencore selv sier at lånet var et kommersielt lån som ble godkjent etter en omfattende bakgrunnssjekk av Gertler, og at det ble fullt tilbakebetalt i 2010, skriver Haaretz.

Gertlers advokater har til den israelske avisen uttalt at han avviser alle påstander om å ha gjort noe galt eller kriminelt.

Hans talsmann Ronen Tzur beklager det han mener er en sverting av Dan Gertlers navn.

– Dan Gertler har personlig handlet i mange år og brakt investorer og teknologi fra hele verden til Kongo, og som et resultat av denne aktiviteten har levestandarden hevet seg dramatisk, og kilder til ansettelser og medisinsk behandling i landet er blitt utviklet, sier Tzur til Haaretz.

Han hevder også at Gertlers arbeid har hatt en stabiliserende effekt i Kongo.

– Gertlers aktiviteter har til og med blitt anerkjent av den amerikanske regjeringen og FN-institusjoner som aktiviteter som har bidratt på en målrettet måte å få slutt på blodsutgytelse i landet.

Tzur sier til Haaretz at de er sikre på at den unødvendige urettferdigheten Gertler er utsatt for snart vil ta slutt.

– Bidro til løslatelsen av French

Israels nå avdøde president Shimon Peres spilte en nøkkelrolle i løslatelsen av Joshua French, som gjentjeneste for at Norge bisto Israel med å utvikle atomvåpen. Dette kom frem i Fredrik Græsviks bok «Dømt til døden i Kongo» som ble lansert i høst. Ifølge Græsvik var det Peres som brakte Gertler inn i French-saken, på forespørsel fra ambassadørene Mona Juul og Tor Wennesland.

BLE ADVART: Da Børge Brende ba korrupsjonsanklagede Dan Gertler om hjelp til å få Joshua French ble han advart av kolleger. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

VG har tidligere omtalt hvordan Gertlers inntog på scenen førte til intern strid i UD. Flere av daværende utenriksminister Børge Brendes nærmeste medarbeidere advarte kraftig mot å inngå et samarbeid med den kontroversielle forretningsmannen.

Gertler har i dag en formue på over ti milliarder kroner, ifølge Forbes. I år 2000 sikret han seg en avtale som ga han monopol på eksport av diamanter fra Kongo. Senere ble han anklaget for å ha bidratt med store summer til Kabilas valgkamper.

– Avgjørende

Gertlers virksomhet har vært under gransking fra Det internasjonale pengefondet. Dan Gertler ble engasjert av Brende, var et av selskapene han var involvert i, under etterforskning av britisk Økokrim.

Internt i UD er det delte meninger om hvilken betydning Gertler hadde for at French 17. mai i år kunne forlate Kongo etter åtte års fangenskap. Selv mener den erfarne TV 2-reporteren at Gertlers innsats trolig var helt avgjørende for resultatet.

– Det er bare Kabila som vet hva som til slutt fikk han til å godkjenne en hjemsendelse, men det er på det rene Gertler har et helt spesielt forhold til presidenten, og at han bidro til å legge press på Kabila i en avgjørende fase, har Græsvik tidligere uttalt til VG.