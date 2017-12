400.000 barn trues av sultedød i Kongo

Over 400.000 barn under fem år i Kongo er nå så underernærte at de står i fare for å dø av sult i løpet av få måneder, advarer FNs barnefond UNICEF.

Situasjonen er verst i Kasai-regionen, der en blodig konflikt har drevet 1,4 millioner mennesker på flukt det siste halvannet året.

Konflikten har også rammet jordbruket i regionen, der innbyggerne nå er avhengig av snarlig matvarehjelp utenfra.

Anklager regjeringsstyrker

Ifølge Tajudeen Oyewale, som leder UNICEFs hjelpearbeid i Kongo, er 220 helsesentre og klinikker helt eller delvis ødelagt som følge av konflikten.

Den katolske kirken i Kongo anslo for noen måneder siden at minst 3.300 mennesker til da var drept i kamphandlinger i Kasai-regionen.

Human Rights Watch anklager kongolesiske regjeringsstyrker for å ha stått bak de fleste drapene og anslår at rundt 5.000 mennesker er drept i regionen siden sommeren 2016.

Hundretusener lider

UNICEF har tidligere slått fast at over 850.000 barn i Kasai-regionen verken har tilgang til utdanning eller helsetjenester, og at mange av dem rekrutteres til barnesoldater i ulike militsgrupper.

Konflikten i Kasai-regionen begynte da regjeringen nektet å anerkjenne statusen til en lokal tradisjonell leder.

Han mobiliserte sin egen milits, og da han ble drept i august 2016, blusset konflikten kraftig opp.