Mette-Marit brukt som dårlig eksempel av Al Jazeera

I en sak på Al Jazeera-kanalen AJ+ blir kronprinsesse Mette Marit fremstilt som en såkalt «White savior», altså en hvit person som utnytter vanskeligstilte personer for å fremme seg selv.

Det var i forbindelse med den norske organisasjonen Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefonds (SAIH) kampanje «Hvordan dele verden på sosiale medier» at nettmediet AJ+, som eies av medieselskapet Al Jazeera, lagde en sak om såkalte «hvite redningsmenn».

I saken forklarer lederen for SAIHs arbeidsutvalg, Beathe Øgård, formålet med kampanjen, som blant annet er å lære folk å ikke legge ut bilder der de selv settes i fokus, fremfor de trengende personene som er med i bildet.

– Det vi ofte ser er hvite, vestlige personer som reiser til fjerne land og tar selfies sammen med ti til tyve afrikanske barn, og plasserer seg selv som bildets sentrum og spiller hovedkarakteren i historien man forteller, forklarer Øgård i videoen.

Som et eksempel på denne typen bilder har AJ+ brukt et bilde av kronprinsesse Mette-Marit som hilser på et afrikansk barn.

Ikke SAIHs valg

Øgård understreker overfor VG at det ikke var SAIH som bestemte at bildet skulle brukes i videoen.

IKKE SAIH: Lederen for Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH), forteller at det ikke var de som bestemte at bildet av Mette Marit skulle brukes Foto: PRESSEFOTO, SAIH

– Det var kun Al Jazeeras valg å ta inn det bildet, det var ingenting SAIH ble informert om på forhånd.

Øgård selv vil ikke uttale seg om bildet av Mette-Marit passer inn i kategorien av bilder som beskrives i videoen.

– Jeg vet ikke hvilken kontekst bildet ble tatt i, så jeg kan ikke uttale meg spesifikt om den situasjonen.

VG har også vært i kontakt med slottet om saken, de har valgt å ikke kommentere den.

Vestlig fenomen

Kampanjen til SAIH består i en guide med navnet Hvordan dele verden på sosiale medier. Øgård forklarer at kampanjens formål er å rette opp i det de mener er et stereotypisk, og feilaktig bilde av utviklingsland, og da særlig land i Afrika.

– Stadig flere reiser til utviklingsland. Siden sosiale medier blir mer og mer tilgjengelig er det mange som deler opplevelsene sine på sosiale medier. Problemet er at det ofte gjøres på en unyansert måte som bygger opp under stereotypiene av det klassiske Afrika.

Øgård håper guiden kan bidra til at folk tenker seg om før de publiserer bilder fra utviklingsland. Blant annet mener SAIH at kommersielle selskaper som tilbyr frivillighetsopphold har et spesielt ansvar for å inkludere etisk bruk av sosiale medier som del av sine forberedelser til de som reiser ut

– Guiden inneholder en rekke tips og retningslinjer for god, forsvarlig og etisk bruk av sosiale medier for å unngå å bidra til å forsterke disse stereotypiene. Den inneholder fire hovedprinsipper som går ut på å informert samtykke, personvern, verdighet og intensjoner til de som blir tatt bilde av.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Al Jazeera eller AJ+