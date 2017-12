Spanias kong Felipe brukte sin juletale til å be katalanske politikere unngå konfrontasjon og vise tilbakeholdenhet i spørsmålet om uavhengighet.

– Veien videre kan ikke nok en gang lede til konfrontasjon eller ekskludering, som vi nå vet bare fører til uenighet, usikkerhet og lidelse, sa kongen i sin tradisjonsrike fjernsynstale.

Talen ble holdt fire dager etter at separatistpartier vant flertall i regionvalget. Valget ble holdt etter at statsminister Mariano Rajoy oppløste den katalanske regionforsamlingen i kjølvannet av at den gikk for løsrivelse fra Spania.

Fikk du med deg? Katalanerne til valg med tårer i øynene

– 2017 har utvilsomt vært et vanskelig år for det spanske fellesskapet, et år preget først og fremst av situasjonen i Catalonia. Lederne må ta tak i problemer alle katalanere står overfor, vise respekt for mangfoldet og ta utgangspunkt i fellesskapets beste.

Sist gang kongen talte på TV var i oktober, to dager etter at den katalanske regjeringen brøt med en rettslig forføyning og avholdt en folkeavstemning om uavhengighet. Kongen kom med skarp kritikk og kalte Catalonias regjering illojal. Søndag inntok han en mer forsonende tone.

Samtidig som Spania har utviklet seg til å bli et fullstendig integrert medlem i EU, «har ikke alt vært vellykket» de siste tiårene. Han insisterte på å gjenopprette «den harmoniske sameksistens som er kjernen i det mangfoldige katalanske samfunnet, slik at tanker og ideer ikke splitter familier og venner».

Fikk du med deg denne? Byen der uavhengighetsavstemningene startet!

Kommentar: Ingen reelle vinnere i Catalonia