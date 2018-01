Verdens dyreste vodkaflaske meldt stjålet i København

En eksklusiv flaske vodka til en verdi av over 10 millioner kroner skal være stjålet fra en bar i København.

Natt til tirsdag fikk eieren av baren Cafe 33 på Vesterbro seg en lite trivelig overraskelse. Noen hadde brutt seg inn i kjelleren og stjålet en flaske vodka av typen Russo Baltique, melder danske TV 2 Lorry.

Ifølge eieren av baren, Brian Ingberg, er dette den eneste versjonen av slaget, og er en av de dyreste som man kan få tak i. Den har en verdi på rundt 1,3 millioner dollar, altså over 10 millioner norske kroner.

Flasken har stått omringet av annen eksklusiv sprit da Ingberg innehar en av verdens største vodkasamlinger med over 1200 flasker.

– Jeg har hatt flasken i ca. seks måneder og den er utlånt fra Dartz-fabrikken i Russland som lager verdens dyreste biler og vodka, sier han til VG.

EN I VERDEN: Russo Baltique-flasken som er stjålet er den eneste av sitt slag i verden. Foto: Brian Ingberg

Flaskens rettmessige eier skal være russeren Leoan Dartz, som er arvingen til Dartz-imperiet, skriver danske TV2 Lorry.

Det er ikke bare innholdet i flasken som har ført til den skyhøye prislappen. Den er laget av intet mindre en tre kilo gull og tre kilo sølv. Det er også et skinnbånd fra den første Monte Carlo-bilen fra 1912 rundt flasken.

Vodkaflasken skal ha hatt sine «fifteen minutes of fame» da den har vært med i en episode av House of Cards under sesong tre. Den danske skuespilleren Lars Mikkelsen spiller en russisk president som gir flasken til Kevin Spacey i gave.

KJENDIS-VODKA: Den dyre vodkaen har vært med i en episode av House of Cards. Her viser skuespiller Lars Mikkelsen fram den eksklusive spriten. Foto: Brian Ingberg

Vodkasamleren forteller at han så tyvene på overvåkningskamera. Flasken skal ha vært oppbevart i en kjeller bak lås og gitter, men det er ingen tegn til innbrudd. Ingberg mistenker derfor de skal ha fått tak i en nøkkelkopi via en tidligere ansatt.

– De var inne i kun tre minutter og visste tydelig var de var på jakt etter, forklarer han.

Vodkasamleren har anmeldt tyveriet til politiet i København. I tillegg har han delt et innlegg på Facebook hvor han spør etter tips og lover ut dusør til dem som kan hjelpe han med å få flasken tilbake til resten av samlingen.

– Jeg tror og håper flasken komme tilbake, sier Ingberg.

Politiet i København bekrefter til VG at de har vært på stedet og etterforsker saken, men har foreløpig ingen kommentar.

