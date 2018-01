Nordmann sa han brukte 4700 kroner på dansk strippeklubb – kortet ble trukket for 53.000

Mannen avviser kjemperegningen han våknet til dagen derpå. Hverken banken eller Finansklagenemnda tror på ham.

Turen fant sted i mai 2017. En vennegjeng ankom strippeklubben rund midnatt, og mannen sier i sin klage at han umiddelbart brukte 400 kroner med debetkortet sitt, men stoppet da.

Dette fortalte han til tvisteorganet Finansklagenemnda, som gir banken medhold og holder mannen ansvarlig for betalingene i en uttalelse fra desember.

Totalt ble kortene til kortholderen brukt seks ganger for en sum på 53.408 kroner mellom 00.45 og 02.32. Mellom 02.47 og 03.03 ble det gjort ytterligere tolv forsøk på bruk av kortene, men disse ble avvist på grunn av manglende dekning og senere fordi kortet ble sperret.

«Uvedkommende må ha klart å observere koden da han selv brukte debetkortet like etter at han ankom nattklubben», mener klageren.

Han mistenker at noen nappet kortet og la det tilbake igjen før han forlot stedet.



VG har kontaktet strippeklubben uten å få svar.

Endret forklaring

Mannens bank mener derimot at han mest sannsynlig har brukt kortene selv eller at noen har gjort det med hans samtykke.

«Det er ikke sannsynlig at uvedkommende skal ha klart å stjele og beholde kortene i flere timer og legge dem tilbake igjen før kortholder forlot stedet, uten at kortholder selv eller noen av hans venner oppdaget det», mener banken.



I tillegg erkjente han i sin reklamasjon til banken at han bruket 4300 kroner på debetkortet. Banken så ikke på det som troverdig at han erkjente transaksjonen for å komme banken i møte, slik mannen sa.

Utelukker ikke misbruk

Finansklagenemnda utelukker ikke at forklaringen stemmer og at kortene har blitt misbrukt.

«Flertallet mener likevel at forklaringen ikke har en slik sannsynlighet for seg at kortholderens bevisbyrde er oppfylt». I slike saker er det kortholderen som må bevise at han eller hun har blitt svindlet.

Dermed er kortholderen ansvarlig for transaksjonene. Et mindretall i nemnda ønsket å avvise saken på grunn av uklarheter i hendelsesforløpet og et manglende grunnlag for å konkludere.

– Dette er en av de typene saker vi får inn oftest, har nemndas leder Trygve Bergsåker tidligere uttalt til VG.

Han påpekte også at reglene fra Høyesterett gjør situasjonen vanskelig for bankkunden.

