Svenske medier: Flere tidligere Knutby-pastorer politianmeldt

Flere tidligere pastorer i Filadelfiamenigheten i Knutby, deriblant Åsa Waldau, kjent som «Kristi Brud», skal være politianmeldt for mishandling og trakassering.

Det hevder Aftonbladet og TV4 Nyheterna.

Ifølge de to mediene skal Åsa Waldau, som ble kjent som «Kristi Brud», være anmeldt for to tilfeller av mishandling. To andre pastorer i forsamlingen skal være anmeldt for henholdsvis mishandling og for å ha misbrukt sin stilling til å utnytte noen seksuelt.

Et tidligere medlem sier til de to mediene at han er en av dem som har gått til politiet.

«KRISTI BRUD»: Åsa Waldau. Foto: Jan Johannessen , VG

– En uke etter at jeg forlot menigheten innså jeg at har blitt begått veldig grove straffbare handlinger. Det dreier seg om et maktmisbruk, at man har mishandlet mennesker, sier han.

Sektmedlem i Knutby: – Det var rene skrekkveldet

– Jeg vil beskrive kulturen i menigheten og miljøet der som at førsteinntrykket er at det ser hyggelig ut. Det ser bra ut på utsiden, men graver man dypere så har det vært et veldig etablert hierarki og ett maktsystem, et maktmisbruk der de høyest ansette har slått hardest nedover. Har man vært lengst nede har man vært ille ute.

Hverken Åsa Waldau, politiets etterforskere eller påtalemyndigheten ønsker å kommentere anmeldelsene.

Dømt til livstid

Norskættede Helge Fossmo var tidligere pastor i Filadelfiameningheten i den lille bygda Knutby ved Uppsala.

I 2004 ble han dømt til livstid i fengsel for å ha medvirket til drapet på sin 23 år gamle kone, Alexandra Fossmo, og drapsforsøk på sin elskerinnes mann, Daniel Linde, som fikk alvorlige skuddskader.

Sara Svensson som hadde vært Fossmo-familiens barnepike, gjennomførte drapet og ble dømt til psykiatrisk behandling. Svensson var ferdigbehandlet og ble satt fri i 2011.

VG+: 10 år etter Knutby-drapet: Sex, sekt og drap

Forlot Knutby i 2016

Knutby-saken slo ned som en bombe, og gjennom etterforskningen av drapet og den påfølgende rettssaken kom det frem en rekke sjokkerende og pikante detaljer om livet i sekten.

I sentrum for dramaet sto Åsa Waldau, den gang pastor i menigheten, storesøsteren til Alexandra Fossmo og dessuten elskerinnen til Helge Fossmo.

«Kristi Brud»: Jeg kan aldri tilgi Helge

Tilnavnet «Kristi Brud» fikk Waldau fordi hun ifølge Helge Fossmo skal ha inngått en forlovelse med Jesus. Selv har hun i tidligere avvist at noen slik forlovelse fant sted.

Etter saken forlot Waldau menigheten og i fjor flyttet hun også fra Knutby.