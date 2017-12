Ødeleggende orkaner, flommer og tørke: Det brutale klimaåret 2017

Den brutale orkansesongen i Atlanterhavet, sjokkflommer og jordskred - og nådeløs tørke. Klimaåret 2017 viser klart hvor sårbar verden er i møte med stigende temperatur.

Året 2017 ligger an til å ende opp som ett av de to-tre varmeste som er registrert etter at slike målinger ble startet i 1880. Og det dramatiske med det, er at 2017 ikke er et år med en global El Niño-effekt. Tidligere topp-år har utelukkende vært år hvor dette fenomenet har gitt varmeoverføring fra havet til atmosfæren.

Store deler av Karibia ligger i ruiner etter to ødeleggende kategori 5-orkaner, og Texas og Florida holder fortsatt på med gjenoppbygging og rydding etter to kategori 4-orkaner.

Det er første orkansesong at tre store tropiske orkaner har gått på land fra Atlanterhavet. I alt nådde 23 tropiske orkaner land.

Men husker du sjokkflommen og jordskredene som drepte over tusen i Freetown i Vest-Afrika? Husker du flommen i Kina som gjorde skader for flere hundre milliarder kroner?

Eller den tropiske orkanen «Debbie» i Australia?

Her er de mest dødelige og mest ødeleggende værkatastrofene i 2017.

Januar



· De verste skogbrannene i Chiles historie. 11 omkommet, skader for om lag 7 milliarder kroner.

· Dødelig flom i regntiden i Mosambik og Zimbabwe, 179 mennesker omkom.

· Ødeleggende tornadoer i sørlige USA medførte skadekrav nærmere ti milliarder kroner.

· Tredje varmeste januar globalt.

Februar

· Antallet omkomne i flommene i Mosambik og Zimbabwe er kommet opp i 246. Skadene anslås til nærmere en milliard kroner.

· Den nest varmeste februar globalt siden målingene startet i 1880.

Mars





· Den flerårige tørken i østlige Afrika topper seg med tørke i Somalia, Kenya og Etiopia, mer enn 136 omkommet

· Voldsomme tornadoer herjet sentrale USA 6. til 10. mars, omfattende skader i syv stater.

120 OMKOM: En mann støtter seg til en oppblåst hjulslange mens han tar seg fram en oversvømmet gate i Perus hovedstad Lima 16. mars. Flere omganger med voldsomt regnvær laget oversvømmelser og flom. Foto: Rodrigo Abd , AP

· Flom i Peru kostet 120 mennesker livet, skader for over 20 milliarder

· Voldsomme tornadoer i Ohio og Tennessee. Fire omkommet og rapporterte skader for nærmere ti milliarder kroner.

· Snøstorm tok minst 11 liv i østlige USA med tungt snøfall og kulde. Om lag 7.000 flyavganger kansellert, skader for over åtte milliarder kroner.

· Nest varmeste mars som er målt, ifølge NASA.

April









·Den tropiske kategori 3-orkanen «Debbie» herjer Australia. Minst 14 omkommet, skader for over 16 mrd.

·To ekstreme uvær med blant annet ti cm store hagl, snøstorm, tornadoer og flom i USA i slutten av april. Store skader i blant annet Texas, Oklahoma og Kansas 20 omkommet og skader for over 20 milliarder kroner.

·Nest varmeste april som er målt, bare slått av 2016.

Mai

VERSTE PÅ 14 ÅR: På Sri Lanka forårsaket tungt regn 26. mai for den verste flommen på 14 år, med store jordskred og 213 omkomne som resultat. Her baner beboere i Kaduwela seg fram gjennom vannmassene 27. mai. Foto: Ishara S. Kodikara , AFP





·Sri Lanka: Minst 213 omkom 77 er rapportert savnet etter under flom forårsaket av et voldsomt regnvær fra 25. til 31. mai. Skadene anslått til om lag 15 mrd kroner.

·2. varmeste mai globalt registrert siden 1880 ifølge NASA, bare slått av mai 2016.

Juni

MASSIVE JORDSKRED: 170 mennesker omkom i flom og jordskred i Rangamati i Bangladesh 13. juni. Her er overlevende i ferd med å grave fram omkomne i jordmassene. Foto: , AP

·Bangladesh: 170 mennesker omkom under ødeleggende flom og jordskred forårsaket av en ekstrem sørvest-monsun. Deler av landets kraftnett ble ødelagt. Total skade anslått til mange titalls millioner kroner. Årets monsunsesong den dødeligste på tre tiår.

·Første halvår 2017 er nå det nest varmeste i historien.

Juli

FLOMMER I KINA: Kina ble rammet av flere store flommer med jordskred i år, den mest dødelige i juli i Hunan-provinsen. Her er en gate i byen Changsha 2. juli. Foto: Str , AFP

·Kina: Stor flom tar livet av 141 mennesker i Hunan-provinsen nord for Hong Kong. Skadene anslått til over 50 milliarder kroner.

·Dette er ifølge NASA den varmeste juli som er målt på kloden.

August





·Sierra Leone: Om lag 1050 mennesker omkom i en serie med store jordskred og sjokkflommer rammet hovedstaden Freetown i det vestlige Afrika 14. august.

* Texas: Den tropiske orkanen Harvey, en kategori 4 orkan, og totalt over 1300 mm nedbør. Anslått antall omkomne er 60.

* Den tropiske syklonen Hato traff Hong Kong. 22 drept.

·Globalt den tredje varmeste august i historien, ifølge NASA.

September





*Karibia: Den tropiske katogori 5-orkanen «Irma» dreper 80 mennesker i USA og 44 i Karibia og Bahamas. Anslåtte skader for 2.400 milliarder kroner.

* Texas: Den tropiske kategori 4-orkanen «Harvey» rammer Texas. 60 drept, skader for over 16 milliarder kroner.

* Karibien: Den tropiske orkanen «Maria» raserer flere karibiske øyer, 78 drept, skader for over 16 milliarder kroner.

·Klodens 4. varmeste september ifølge NOAA

Oktober









* California: Enorme skogbranner - tok 44 liv, mer enn 16 milliarder i skader.

·Vietnam: Tropisk uvær rammet sentrale Vietnam 10. oktober med ekstremnedbør i flere dager. Minst 98 mennesker omkom eller er savnet, og om lag 1.800 boliger ble ødelagt.

·Klodens 4. varmeste oktober registrert ifølge NOAA.

November

VIETNAM: En mann prøver å ta seg fram i en gate i den UNESCO-vernede byen Hoi An i Vietnam 7. november etter at den tropiske syklonen «Damrey» herjet sentrale Vietnam. Foto: Kham , Reuters

* Vietnam: Den tropiske syklonen Damrey treffer Vietnam de første dagene av november, som den sterkeste på 16 år. Mer enn 150 mennesker omkom.