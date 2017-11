USA vil reklamere for kull på FNs klimakonferanse

Det hvite hus varsler at de vil forsvarere bruken av fossilt brensel under FNs klimakonferanse i Bonn, skriver AFP.

Trumps utsendte under FNs klimakonferanse har fått i oppgave å promotere fossilt brensel i et eget arrangement mandag neste uke, melder nyhetsbyrået AFP.

Arrangementet skal ledes av Donald Trumps spesialassistent for energi- og miljø, George David Banks, opplyser den amerikanske ambassaden i Berlin.

Arrangementet som heter «Veien til renere og mer effektiv utvinning av fossilt brensel og kjernekraft – som klimatiltak», oppfattes som en fornærmelse av mange som skal delta på den årlige klimakonferansen som i år arrangeres i Bonn i Tyskland.

– USA spiller seg selv ut på sidelinjen

Nina Jensen, generalsekretær i WWF

«Når verden forsøker å redusere utslippene samtidig som de skal fremme økonomisk velstand, vil utvinning av fossilt brensel fortsatt spille en sentral rolle som energikilde,» skriver den amerikanske ambassaden i Berlin i en offentlig uttalelse.

– Med tanke på viktigheten av tilgangen til både energi og sikkerhet … forsøker nå USA å fortsette å samarbeide tett med andre for å hjelpe dem med å få tilgang til å bruke fossilt brensel mer rent og effektivt, sier en representant ved den amerikanske ambassaden i Berlin til pressen mandag.

Generalsekretæren i WWF, Nina Jensen, mener USAs arrangement viser at Trump i større grad enn tidligere spiller seg selv ut på sidelinjen.

– At de promoterer kull som en energikilde på et klimatoppmøte, viser jo at de ikke skjønner hva klimaendringer dreier seg om. Et viktig poeng er at det politiske USA er kraftig på siden av resten av USA. Særlig koalisjonen «We are still inn» som består av ledende næringslivsaktører, akademiske institusjoner, finansinstitusjoner og samfunnstopper gjør det de kan for at verden skal nå to-graders målet og omstille oss vekk fra kull, olje og gass, sier Jensen.

Hun mener Trump gjør seg selv irrelevant ved å reklamere for kullutvinning.

– Og det viser at USA ikke lenger evner å ta global lederskap. De overlater arenaen til andre. Alle de andre som møter opp i Bonn har en agenda om hvordan å bidra til klimaomstilling i alle land. Dette er slik jeg ser det et sidespor som ikke bør vies spesielt mye oppmerksom.

Kull er ferdig snakket

«VI VET ALLE HVA KULL GJØR»: Fijis statsminister Frank Bainimarama leder klimakonferansen i Bonn, som er den første konferansen etter at USA trakk seg fra Parisavtalen. Foto: Martin Meissner , AP Årets konferanse i Bonn skal prøve utforme en styrebok for hvordan Parisavtalen skal gjennomføres best mulig. Avtalen skrev seg inn i historiebøkene 12. desember 2015 da 200 land signerte en klimaavtale med mål om å holde den globale oppvarmingen under to grader. President Donald Trump annonserte imidlertid i juni at USA ville trekke seg ut av Parisavtalen, til verdenssamfunnets store skuffelse. USA er i dag det eneste landet i verden som har valgt å stå utenfor avtalen.

Fijis statsminister Frank Bainimarama leder årets klimakonferanse, som er den første konferansen etter at USA trakk seg fra avtalen.

– Jeg ønsker egentlig ikke å komme i en diskusjon med USA, men vi vet alle hva kull gjør, og virkningen av kullutvinning og brennstoff av kull. Det er virkelig ikke nødvendig å snakke mer om kull fordi vi alle vet hva kull gjør med hensyn til klimaendringer, sa Bainimarama til journalister søndag.

Visepresident Mike Pence sender Francis Brooke til å delta på mandagens arrangement sammen med Barry Worthington, administrerende direktør for US Energy Association. Wortgington skal "spleise" selskaper og myndigheter.

Blant private selskaper står gassgiganten Tellurian, verdens største private kullfirma, Peabody og det kjernefysiske selskapet NuScale Power på deltagerlisten.

Rasmus Hansson

– Viser Trumps håpløshet

– Jeg tenker at det er reaksjonært og farlig, også for USA fordi det er oppskriften på å stille seg bakerst i den globale, teknologiske utviklingen. Det er farlig for verdens klima at en så stor nasjon inntar et såpass aktivistisk fossilt standpunkt, sier Rasmus Hansson, MDGs talsperson.

Hansson mener det å reklamere aktivt for å utvinne kull også er farlig for USAs økonomi og næringsliv, ettersom den teknologiske utviklingen vil domineres av konkurranse om de mest miljøvennlige løsningene.

– Det er selvfølgelig trist at det skjer. Men jeg er optimist i den forstand at det USA først og fremst oppnår er å vise Trump-politikkens hjelpeløshet og kunnskapsløshet. Det tror jeg kan stimulere andre land til å gjøre det motsatte, slik Kina for eksempel til dels gjør, sier Hansson.

Han advarer imidlertid nordmenn om å le for hånlig av Trumps klimatiltak.

– Vi må huske at mange sentrale norske politikere sier akkurat det samme som Trump i denne saken: Vi skal utvinne ren olje, vi skal hjelpe verden med vår rene olje, og vi skal redde de fattige med vår rene olje, sier Hansson.

Nina Jensen mener derimot det blir søkt å sette Norge på linje med USA.

– Norge gjør faktisk mye i det globale klimaarbeidet, men det er jo ikke tvil om at Norge også må feie for sin egen dør, sier Generalsekretæren i WWF.