Solberg om toppmøtet: Andre land vil dra lasset i stedet for USA

PARIS ( VG) Verdenssamfunnet er forberedt på å levere på klimaforpliktelsene, selv om USA ikke vil være med å dra lasset, sier statsminister Erna Solberg.

Det er nøyaktig to år siden verdens land gikk sammen og forpliktet seg om å redusere sine klimagassutslipp, og nå er statslederne igjen samlet til toppmøte i Paris.

Denne gangen må likevel klimasaken klare seg uten stormakten USA, etter at den amerikanske presidenten Donald Trump på forsommeren trakk landet fra den såkalte Parisavtalen.

Både toppolitikere og miljøorganisasjoner har bekymret seg for at USAs sorti skulle bremse opp arbeidet for en klimavennlig utvikling. I det årets internasjonale klimatreff, «One Planet Summit», åpner i Paris tirsdag formiddag, sier likevel tilreisende statsminister Erna Solberg at miljøarbeidet forsetter godt uten amerikanerne.

– Jeg synes jo det er synd at de ikke er med, først og fremst på grunn av signalvirkningen, men heldigvis har vi ikke sett noen land som har fulgt USA i deres reservasjon. Jeg opplever at veldig mange land forbereder seg tydelig på å levere på de forpliktelsene som de har meldt inn. Jeg tror at endel stater ser at det er enda viktigere at de nå leverer enda sterkere, sier en optimistisk Solberg til VG i det toppmøtet starter.

Trosser Trump

FAKTA: PARISAVTALEN * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. Trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år. * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. * Torsdag 1. juni kunngjorde president Donald Trump at han trekker USA fra avtalen.

President Emmanuel Macrons motto for toppmøtet, «gjør kloden vår storartet igjen», er vink til han som ikke er invitert i år. Trump leder det eneste landet i verden som ikke vil være med på klimaforpliktelsene.

Til tross for at USAs øverste sjef ikke deltar, står blankpolerte amerikanske tjenestebiler parkert på rekke og rad utenfor møtehallen, konserthuset La Seine Musicale, i Paris.

Profilerte amerikanere, som milliardær og tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg og kjendislaget Arnold Schwarzenegger, Sean Penn og Richard Branson, er på plass for å vise at mange selskaper og byer i USA har andre prioriteringer enn landets president.

Mandag kveld holdt Bloomberg en middag i den franske hovedstaden med et hundretalls globale belutningstakere, hvor Norges statsminister Solberg fikk klimatoppmøtevert Emmanuel Macron og førstedame Brigitte tilbords.

I PARIS:Norges klimaminister Vidar Helgensen (t.v) og statsminister Erna Solberg (t.h) representerer Norge på klimatoppmøtet i Paris, der 130 land deltar. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Norge med i førersetet

Samtidig som Donald Trump har meldt seg ut av det globale klimalaget, har Frankrikes president Emmanuel Macron til gjengjeld tatt rollen som kaptein på det globale klimalaget, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Macrons egen innsats er viktig, og det er stort håp knyttet til det politiske landskapet han har etablert, mener Solberg.

Solberg har blitt invitert med til å delta på en paneldebatt klokken 18 i kveld om hvordan klima påvirker finanssektoren. Selv om klimaaktivister mener Norge må legge mer penger på bordet til utslippsreduksjon enn det vi har gjort til nå, mener Solberg at Norge har, og vil beholde, en viktig posisjon i kampen mot globale klimaendringer.



– Hvis alle landene hadde fulgt samme målene som Europa og Norge har satt som mål, ville vi nådd målet om å holde den globale oppvarmingen under to grader. Flere land som må levere bedre på dette fremover. Det blir spennende å se hvordan dette møtet kan mobilsere andre sektorer, blant annet næringslivet, til å være med på dette arbeidet, sier Solberg til norsk presse i Paris.

Parisavtalen trådte i kraft for et drøyt år siden, og forpliktelsene gjelder for perioden mellom 2020 og 2030.