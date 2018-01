Forskere mener det blir mini-istid i 2030

Stupende temperaturer kan føre til at jordkloden havner i en mini-istid om et drøyt tiår, mener britiske vitenskapsfolk.

De har kommet fram til dette ved hjelp av en matematisk modell av solens aktivitet som går i 11-årige sykluser.

Forskningen er ledet av Valentina Zharkova på Northumbria University i Newcastle. Hun mener det vil være synkende magnetiske bølger som starter i 2021, som vil lede til en periode med sterkt redusert solflekkaktivitet kalt «Maunder Minimum». Fasen vil vare i omtrent 33 år, skriver The Mirror.

Lav magnetisk aktivitet fra solen har historisk en sammenheng med kaldt klima på jorden. Dette skjedde sist i årene 1645–1715, hvor elven Themsen i London frøs til tykk is.

En mini-istid, eller «Den lille istiden», er betegnelser som brukes om en periode med et gjennomsnittlig kjøligere klima. Det ble sist registrert fra midten av 1500-tallet til 1800-tallet.

I Norden var det verst i 1740-årene, hvor isbreene var størst etter den siste ordentlige istiden for omtrent 115 000 år siden.

Kan utsette global oppvarming

Forskerne mener at studiene har 97 prosent sikkerhet, men åpner også for at global oppvarming kan ha forstyrret resultatene.

– Jeg håper global oppvarming vil bli utsatt av denne effekten, noe som gir menneskeheten og jorden ytterligere 30 år for å fikse problemet, sier Zharkova ifølge Sky News.

Professoren advarer dog at dette kun vil utsette global oppvarming til 2050 når solas aktivitet blir normal igjen.