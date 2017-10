Kjent journalist drept av bilbombe på Malta

En kjent journalist på Malta, som blant annet avslørte at statsministerens kone hadde gjemt unna penger i skatteparadiset Panama, er drept av en bilbombe.

DREPT: Journalisten Daphne Caruana Galizia. Foto: , AP

Daphne Caruana Galizia (53) arbeidet for aviser som The Sunday Times og The Malta Independent, og hun hadde også sin egen blogg der hun avdekket korrupsjon og gikk hardt ut mot politikere og næringslivstopper.

Mandag ettermiddag ble Caruana Galizia drept av en kraftig sprengladning som var skjult i leiebilen hun kjørte, nær hjemmet sitt i Bidjina. Eksplosjonen var så kraftig at deler fra bilen ble funnet spredt over et stort område.

Avsløring førte til nyvalg

Tidligere i år avslørte den kjente journalisten at Michelle Muscat, kona til landets statsminister Joseph Muscat, hadde etablert et stråselskap i skatteparadiset Panama.

Avsløringen vakte stor oppmerksomhet og førte til at det ble holdt nyvalg på Malta. Muscats parti fikk flertall og han kunne derfor fortsette som regjeringssjef.

Anmeldte trusler

For to uker siden mottok Caruana Galizia drapstrusler, noe hun anmeldte til politiet, men det er ikke kjent hvem som framsatte truslene eller hvorfor.

Statsminister Joseph Muscat fordømmer i en kunngjøring attentatet på den kjente journalisten og lover at de skyldige skal tas.

– Alle vet at Caruana Galizia var en skarp kritiker av meg, både politisk og personlig, men ingenting kan på noe som helst vis rettferdiggjøre en slik barbarisk handling, heter det i kunngjøringen.

Muscat maner videre til nasjonal samling.

– Alle har rett til å skrive og si det de ønsker her i landet, forsikrer Maltas statsminister.