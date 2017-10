Kjæresten til Las Vegas-skytter avviser kjennskap til massakre-planer

Marilou Danley (62) sier hun kjente kjæresten som «en snill, omsorgsfull og stille mann».

Politiet har tidligere uttalt at de håper kvinnen kan bidra til svar på hvorfor kjæresten Stephen Paddock (64) drepte minst 59 personer da han åpnet ild under en festival i Las Vegas. Hun ble derfor fløyet fra Filippinene til USA, hvor hun onsdag kveld norsk tid ble avhørt.

Bli oppdatert: Dette vet vi om angrepet

Advokat Matthew Lombard kom natt til torsdag norsk tid med en uttalelse på vegne av kvinnen. Der sier hun at hun kjente kjæresten som «en snill, omsorgsfull og stille mann».

– Jeg elsket ham, og jeg håpet på en fredelig fremtid sammen med ham. Han sa aldri noe til meg, eller gjorde aldri noe som jeg var klar over, som kunne være en advarsel for at noe så forferdelig som dette skulle komme til å skje.

Hun hevder videre at 64-åringen fortalte at han hadde funnet en billig billett til Filippinene for to uker siden, og at dette var årsaken til at hun var på besøk hos familien under massakren.

– Jeg gledet meg til å dra hjem for å se familie og venner. Mens jeg var der, overførte han penger han sa var for meg til å kjøpe meg et hus til meg og familien.

Se bildene: Luksussuite ble drapshule

Hun viser her til de omtrent 800.000 kronene som Stephen Paddock (64) overførte til hennes konto på Filippinene. Politiet har vært åpne på at de er svært interessert i å vite bakgrunnen for at den enorme pengesummen ble overført kun dager før massakren.

– Jeg var takknemlig, men jeg var bekymret for at turen hjem og pengene til huset var en måte å slå opp med meg på. Det slo meg aldri at han planla å utføre vold mot noen, heter det i uttalelsen.