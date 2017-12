Kina har stengt over 13.000 nettsteder de siste tre årene

Kinesiske myndigheter har stengt eller inndratt lisensene til over 13.000 nettsteder siden 2015, som følge av brudd på landets strenge nettregler.

I tillegg har over 10 millioner kontoer på diverse nettsteder blitt stengt i samme periode for såkalte «brudd på tjenesteprotokollen», ifølge en uttalelse gjengitt av Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua.

Ifølge nyhetsbyrået har myndighetene siktet seg inn mot nettsteder som skildrer vold eller pornografi.

Les også: Ole Brumm tatt av Kina-sensuren

Kritikerne mener imidlertid dette kun er et ledd i det styrende kommunistpartiets forsøk på å innskrenke ytringsfriheten i landet, og stilne eventuelle regimekritikere. Flere av kritikerne påpeker at internett-kampen har blitt opptrappet siden president Xi Jinping kom til makten i 2012.

Nyhetsbyrået Xinhua hevder imidlertid at de strenge nettreguleringene har støtte fra over 90 prosent av kinesere som nylig ble spurt i en undersøkelse. Myndighetene mener reguleringene er nødvendige for å bevare rikets sikkerhet.

– Dette har en sterkt avskrekkende effekt, sier Wang Shengjun, talsperson for det kinesiske kommunistpartiet.

Nettsteder som Google, Facebook, Twitter og New York Times er alle blokkert i Kina, sammen med et utall andre utenlandske nettsteder. Innenfor Kina må nettsider registreres hos myndighetene, og skrive under på at de er ansvarlige for at alt innhold som publiseres på deres plattformer, er lovlig.

Brytes reglene, kan nettstedene bli stengt eller bøtelagt.