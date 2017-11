– Jeg tror karrieren hans er over, sier «Breaking Bad»-skuespilleren om Spacey, og går samtidig knallhardt ut mot maktmisbruk i Hollywood.

Skuespillerkollega Bryan Cranston (61) tror ikke det er noen vei tilbake for Kevin Spaceys (58) karriere, etter de mange anklagene om seksuell trakassering og overgrep.

– Han er en fenomenal skuespiller, men jeg tror karrieren hans er over nå, sier Cranston til BBC.

Cranston er kjent fra suksesserien «Breaking Bad», der han spilte hovedrollen.

Han benytter anledningen til å si nøyaktig hva han mener om maktpersoner som utnytter posisjonen til å utnytte andre. Og han holder ikke tilbake.

ANERKJENT: Bryan Cranston gjorde stor suksess som karakteren «Walter White» i serien «Breaking Bad», for denne vant han blant annet Emmy i 2008. Foto: MARK J. TERRILL / AP PHOTO

– Det er en forstyrrelse blant alle de som bruker makten sin, plassen eller statusen sin, i hvilken som helst industri, til å overmanne noen og tvinge noen til å gjøre noe de ikke vil gjøre, sier han.

Tror på endring

De siste ukene har en rekke profilerte Hollywood-menn blitt anklaget for seksuell trakassering, deriblant filmprodusent Harvey Weinstein og komiker Louis C.K.

– Det er forbi motbydelig. Det er nesten dyrisk. Det er en form for mobbing. Det er en form for kontroll. Det gjøres nesten alltid mot unge, sårbare menn og kvinner som er i starten av sine karrierer. Den typen opplevelse får gå upåaktet hen, helt til noe som dette skjer, sier Cranston.

Skuespilleren tror at avsløringene vil bidra til endring i filmindustrien. Han forteller at han personlig aldri har sett seksuell trakassering i Hollywood, men at det er noe han likevel har visst om.

– Kvinner og menn skulle ikke måtte tolerere dårlig oppførsel bare fordi de er unge og uerfarne. Det som er bra er at vi ikke aksepterer oppførsel som dette, bare fordi det er sånn det alltid har vært, sier Bryan Cranston.

Spacey får behandling

FØRST: Den første beskyldningen mot Kevin Spacey kom fra skuespiller Anthony Rapp (46). Foto: DIA DIPASUPIL / AFP PHOTO

Etter at Anthony Rapp i oktober beskyldte «House of Cards»-stjernen for å ha forgrepet seg på ham da Rapp var 14 år, har flere andre stått frem og fortalt om å ha blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av Spacey.

Bare timer etter at Rapps anklager ble offentliggjort, slapp Spacey en uttalelse på Twitter. Der skrev han blant annet:

– Jeg har stor respekt for og beundrer Anthony Rapp som skuespiller. Jeg er forferdet over å høre historien hans. Jeg husker ærlig talt ikke episoden, det ville vært mer enn 30 år siden. Men hvis jeg har oppført meg som han beskriver, skylder jeg ham en oppriktig unnskyldning for det som måtte ha vært dypt upassende, forfyllet oppførsel, og jeg beklager følelsene han beskriver som han har båret med seg alle disse årene.

Noen dager senere uttalte en representant for Spacey til Variety, at skuespilleren ville ta en pause fra skuespillertilværelsen for å søke «evaluering og behandling».