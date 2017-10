«Om alt ender i kaos etter valget, blir det en voldsorgie i Kenya»

NAIROBI (VG) Kenyas fattigfolk forbereder seg på kamp. I Nairobis slumområder er macheter, kniver og stikkvåpen aldri langt unna. I dag kan det eksplodere i en etnisk basert krig. Der nabo står mot nabo.

KENYA VALG Det hersker kaos og forvirring forut for dagens nyvalg i Kenya. Ett medlem av valgkommisjonen frykter for sitt liv og har rømt til USA. Opposisjonslederen, Raila Odinga, nekter å stille opp. President Uhuru Kenyatta

mener han ble lovlig valgt 8. august. Et valg Høyesterett underkjente på grunn «uregelmessigheter» og antatt juks. Ingen tror at nyvalget på president blir

fritt og rettferdig. Ikke engang valgkommisjonens leder, Wafula Chebukati.

– Vi vil ikke ødelegge Kenya, men prøver de å ta fra oss seieren ved dette valget også, blir det bråk. Og hvis Odinga svikter oss, vil vi også vende oss mot ham, selv om han er den eneste som forstår hvordan vi har det, sier Nixon Ochieng (24).

Dette er stemningen blant hundretusener av de 19 millioner stemmeberettigede kenyanerne. I dag skal de på ny velge president etter at Høyesterett annullerte valget som fant sted 8. august. Da fikk fungerende president Uhuru Kenyatta 54 prosent av stemmene. Raila Odinga fikk 44,7 prosent.

Nixon og hans naboer nekter å bøye seg for korrupte politikere, de godtar ikke å bli oversett, bare opptre som stemmekveg. En rundtur i Nairobis slumområder gir oss et godt inntrykk av de miserable forholdene mange hundretusener av kenyanere lever under.

PRESIDENTHÅPET: Ved inngangen til Kibera-slummen i Kenyas hovedstad, Nairobi, ruver store bilder av opposisjonslederen, Raila Odinga. Problemet er at mannen slumbeboerne vil har som president, har trukket seg fra nyvalget. Uansett er Odinga vår mann, er omkvedet i Kibera-slummen. Foto: HARALD HENDEN/VG

– Den tiden er over hvor vi tror på politikernes løfter. Kenya er et gjennomkorrupt samfunn, men vi vil gi Raila Odinga sjansen. Glemmer også han oss, er han like ille som alle de andre som har styrt landet, sier Nixon Ochieng.

Han veiver med armene og levner ingen tvil om at fattigfolket i slummen er kommet til et veiskille.

Kan komme til å ty til våpen



Det er heller ingen tvil om at de er beredt til å ty til våpen denne gang. Som de gjorde etter valget like før nyttår i 2007, da de politiske lederne oppmuntret sine tilhengere til å ta til gatene og demonstrere. Det utviklet seg til et blodbad hvor over 1200 mennesker ble drept.

Nixon og slumbeboerne i Kibera er folk som befinner nederst på rangstigen. Folk som ingenting eier, som alltid taper selv om den de stemmer på skulle bli president.

Og det er mange av dem i Kibera-slummen. Rundt en million mennesker er stuet inn på 2,5 kvadratkilometer. Øst-Afrikas største slum. Det hersker et sinnrikt hierarki i det ulike områdene av Kibera, et innfløkt system av hvem som styrer og sitter med makten i et avgrenset område.

MISERABELT: Rundt denne gigantiske søppeldynga vokser neste generasjon av kenyanere opp. I Kibera-slummen påstås det å bo over en million mennesker. De fleste av disse ungene vil tilbringe resten av livet her. Foto: HARALD HENDEN/VG

– Jeg godtar at dere er her. Derfor er dere trygge i mitt distrikt, sier Nixon, mens vi hopper over en veigrøft der kloakken renner fritt. Det koster ti dollar å være trygg.

Og før vi møtte Nixon ble vi godt ivaretatt av Mohammed noen hundre meter lenger oppe i slummen. Det gikk også helt smertefritt.

Folk ser hvem vi er sammen med, og snakker villig vekk om politikk, om president Uhuru Kenyatta og hvor udugelig han er, og om hvilken utmerket president Raila Odinga kommer til å bli.

Uten kontakt med de lokale «distriktssjefene», ville to hvite med kamera og skriveblokk stått overfor utfordringer det ikke ville vært særlig smart å ta.

Kibera er Luo-land



Kibera-slummens beboere tilhører for det meste Luo-stammen. Det er Railas Odingas folk og etniske gruppering. 72-åringen fra Kisumu er sønn av Kenyas første visepresident, Oginga Odinga, politikeren som falt i unåde hos Jomo Kenyatta, Kenyas første president.

Odinga den eldre skal på 1960-tallet ha søkt og fått innvilget oppholdstillatelse i Norge, uten at det noen gang ble en realitet. Nå er det sønnene til nasjonens fedre som under valgene i 2013 og nå 2017 kjemper om å kunne styre landet. Uhuru Kenyatta har to ganger trukket det lengste strået. Men i dag er det omvalg.

Kenyatta-familien er fra Kikuyu-stammen, den etnisk største grupperingen i Kenya, og er i praksis herskerklassen i landet.

– Det er jo helt sprøtt at to familier stort sett har vært med på å styre Kenya siden vi fikk vår selvstendighet i 1963, sier 30 år gamle John Oludhe.

GAMBLEREN: John Oludhe (30) er politisk interessert og profesjonell gambler. Han tror og håper på Odinga, men er en kynisk realist. – De rike styrer, kun en revolusjon vil kunne gjøre noe med, sier han. Foto: HARALD HENDEN/VG

Han står sammen med kameratgjengen nede ved jernbanelinjen som går tvers igjennom Kibera-slummen. Her går godstog fra Mombasa nede ved kysten gjennom Kenya og ender opp i Ugandas hovedstad, Kampala.

Profesjonell gambler



John Oludhe sier han er profesjonell gambler, har to koner og tre barn. Han virker over gjennomsnittet interessert i politikk og kjenner Kenyas historie.

– Alle vet at landet vårt er et av de meste korrupte i Afrika. Økonomisk makt og politisk makt går hånd i hånd. Tilhører man kretsen rundt de rike, er livet enkelt. Slike som lar oss bestikke og stemmer på den kandidaten som betaler best. Da har vi i hvert fall til mat for familien i et par dager. Kun en revolusjon kan rette opp skjevhetene i Kenya, sier han.

– Men du gambler. Det betyr at du også taper penger?

– Det må du gjerne tro, men jeg vinner alltid, og familien er fornøyd, sier John. En luring som er flink til å fortelle historier, og et åpenbart midtpunkt i gjengen.

Drepte IT-sjef før valget

Det er når løfter brytes og forventningene ikke oppnås det blir farlig i slummen.

– Det finnes grenser for vår tålmodighet, sier frisøren Samuel Ouma (22).

– Om alt blir kaos etter valget, vil det ende i en voldsorgie i Kenya, sier han.

BLOD VIL FLYTE: Frisøren Samuel Ouma (22) tror det kan bli dramatisk etter nyvalget torsdag. – Folk ønsker en forandring. Se deg rundt så forstår du hvorfor, sier han. Foto: HARALD HENDEN/VG

Det er et tøft liv i slummen. Virkeligheten utenfor er en helt annen, men den politiske råskapen kan også være livsfarlig og direkte dødelig.

En uke før det første presidentvalget 8. august, ble IT-sjefen i valgkommisjonen, Chris Msando, funnet drept.

Den døde kroppen bar tydelige tegn at Msando hadde vært utsatt for grov tortur. Gjerningsmennene er fremdeles på frifot.

I forrige uke rømte et medlem i valgkomiteen, Roselyn Akombe, til USA etter å ha blitt truet på livet. Hun sier til The New York Times at det ikke er mulig å gjennomføre et fritt og uavhengig presidentvalg i Kenya, med mindre de to fiendtlig innstilte partene klarer å forhandle seg fram til en løsning.

De to partene er den fungerende presidenten, Uhuru Kenyatta og den tidligere statsministeren og nå opposisjonslederen, Raila Odinga.

– Jeg kunne aldri ha sagt dette om jeg fremdeles hadde oppholdt meg i Kenya, sa hun til NYT.

– Lederen for valgkommisjonen, Wafula Chebukati, peker direkte på kretsen rundt president Kenyatta da han nylig uttalte at «det er pussig at politiske ledere som er ment å skulle bygge nasjonen, utgjør den største trusselen mot fred og stabilitet i Kenya.»

– Jeg kan på ingen måte garantere at vi får gjennomført et troverdig presidentvalg, sier han til en rekke kenyanske og internasjonale presseorgan.

Høyesterett tok ingen beslutning om at valget skulle utsettes onsdag fordi bare to av de syv dommerne møtte i retten. Trolig fryktet de fem andre for sine live. Livvakten til en av dem ble tirsdag skutt og er nå under behandling på sykehus.

Boikott betyr vold



Da det ble kjent av Raila Odinga vil boikotte valget fordi mener at valgkomiteen ikke kan opptre uavhengig, ble usikkerheten rundt valget ytterligere komplisert. Men det et faktum at Odingas navn står på valgseddelen uansett, er det ikke gitt noen å si om han stiller til valg i liten, eller om valget i det hele tatt vil bli godkjent.

Etter at fem av de syv dommerne uteble fra Høyesterett da avgjørelsen om valget skulle utsettes eller gå som planlagt, kunne ikke et nytt vedtak fattes. Dermed går kenyanske velgere til valglokalene i dag og avlegger sin stemme.

All den tid opposisjonslederen holder fast ved beslutningen om å boikotte valget, vil fungerende president, Uhuru Kenyatta, trolig oppnå et stort flertall av stemmene.

Det vil si at rundt millioner kenyanere ikke kommer til å stemme. Og det vil igjen si at Uhuru Kenyatta vil vinne valget klart. Kenya blir enda mer splittet enn det er i dag, og spådommen om en voldsorgie i Kibera-slummen og over hele Kenya, kan bli en realitet.