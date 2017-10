Kenya forbyr opposisjonen å demonstrere

Politiet åpnet ild under valgprotest i Kenya, en drept

Frykten for at valget skal utarte seg til en voldsorgie, øker etter at minst en person er drept. Det er meldt om uro flere steder i Kenya. Politifolk åpnet ild mot folk som protesterte mot valgresultatet i et kjerneområde for opposisjonenKenya.