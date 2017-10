Nå slippes 2800 nye dokumenter om drapet på Kennedy

Dokumenter som kan kaste lys over hvem som egentlig sto bak attentatet på president John F. Kennedy i 1963 slippes i dag. Men enkelte dokumenter blir holdt tilbake.

Kennedy-attentatet * Attentatet mot president John F. Kennedy skjedde fredag 22. november 1963 kl 12:30 CST i Dallas i Texas mens presidentfølget kjørte gjennom Dealey Plaza. * Presidenten ble truffet av to skudd, et gjennom halsen og et i hodet. Kennedy ble erklært død en halv time senere, kl 13:00. * Ifølge undersøkelsene til Warren-kommisjonen (1963–64) var Lee Harvey Oswald attentatmannen. Det er fortsatt mange som mener attentatet var en konspirasjon. Kilde: WIKIPEDIA

Nasjonalarkivet i USA hadde frist til i dag med å frigi de gjenværende 35 000 dokumentene som handler om drapet på president John F. Kennedy i november 1963 i Dallas, Texas.

Nå er det imidlertid besluttet å utsette frigivelsen av enkelte av dokumentene, melder flere nyhetsbyråer, deriblant AFP på Twitter.

Dokumentene legges ut her

Dette skal være dokumenter som FBI og CIA mener har sensitivt innhold. Samtidig publiseres rundt 2800 dokumenter om saken, skriver BBC.

Etter at president Trump nylig ga grønt lys for å offentliggjøre dokumentene har spekulasjonene gått høyt om de vil kaste et klarere lys over hvem som sto drapet på den myteomspundne presidenten. Trump var kvelden før fortsatt hemmelighetsfull men sa på Twitter at dette blir interessant.

Dette er dokumenter som er innhentet og utarbeidet av CIA og FBI, som har vært hemmeligstemplede. USAs etterretningsorganisasjoner har bedt Trump fortsatt holde tilbake spesifikke dokumenter.

Oversikten over hvilke dokumenter som skal unntas offentliggjøring har ennå ikke nådd president Trump på slutten av arbeidsdagen amerikansk tid. Dette er oversikt over dokumenter som CIA, utenriksdepartementet og andre byråer fremdeles ønsker unntatt offentlighet, ifølge NBC News.

- Det er imidlertid hektisk aktivitet for å få dette til idag (...) CIA har bedt om at bare noen få dokumenter unntas offentlighet, men de andre etatene har ennå ikke blitt ferdig med sin gjennomgang, sier en kilde til NBC.

Derfor tyder mye på at bare en håndfull av dokumentene blir frigitt i løpet av dagen (amerikansk tid)

MISTENKT: Lee Harvey Oswalds fingeravtrykk ble funnet på drapsvåpenet. Men han nektet å ha skutt presidenten. To dager etter Kennedydrapet ble Oswald skutt og drept av nattklubbeieren Jack Ruby under transport til fengselet. Foto: , AP

Bakgrunnen for offentliggjøringen er at i følge en lov fra oktober 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F. Kennedy i november 1963, offentliggjøres etter 25 år.

LES OGSÅ: Konspirasjonsteoriene: Hvem drepte JFK?

Kennedy-attentatet sjokkerte ikke bare USA men hele verden og fraværet av av en rettssak og etterforskning i saken førte til en eksplosjon av konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde og hvem som sto bak attentatet.

Det store spørsmålet er om disse dokumentene kan gi noe definitivt svar på det mange lurer på, nemlig om flere enn Lee Harvey Oswald var involvert i drapet.

Det er ventet at dokumentene vil belyse deler av etterforskningen som angår Lee Harvey Oswalds mystiske reise til Mexico City bare uker for drapet. Det har vært spekulert i om disse dokumentene kunne være ufordelaktige for Mexico og således være ødeleggende for samarbeidet mellom de to nabolandene.

SKJØT OSWALD: Nattklubbeieren Jack Ruby føres gjennom Dallas City Jail 24. november, 1963. Ruby var siktet for drapet på Lee Harvey Oswald. Foto: , AP

Ken Hughes, en president-ekspert ved the University of Virginia, sier til CNN at dokumentene også kan belyse det offisielle USAs eventuelle befatning med de mange forsøkene på å ta livet av Cubas leder Fidel Castro og statskuppet mot Sør-Vietnams leder Ngo Dình Diem i 1963.

"Her er det mye for vanlige historikere - ikke konspirasjonsteoretikere - å se frem til", sier han til CNN.

LES OGSÅ: I 2013 var det 50 år siden Kennedy-drapet. Her er VGs minutt-for-minuttdekning av saken.