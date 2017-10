JFK-dokumentene: Sexparty, KKK og mafiaboss

De hemmeligholdte dokumentene i Kennedy-drapet er offentliggjort. De referer rykter om sexpartyer, KKK-medlemsskap og viser hvordan amerikanske myndigheter brukte mafiaen til å forsøke å ta livet av Castro. Blant annet!

Det amerikanske nasjonalarkivet offentliggjorde i går de gjenværende 2 895 dokumentene som handler om drapet på president John F. Kennedy i november 1963 i Dallas, Texas. Bakgrunnen er en lov fra oktober 1992 om at alt som er holdt tilbake om drapet skal offentliggjøres etter 25 år.

De frigitte dokumentene er innhentet og utarbeidet av CIA og FBI, og har inntil i går vært hemmeligstemplede. Etterretningsorganisasjonene fikk medhold hos president Donald Trump om fortsatt holde tilbake spesifikke dokumenter som kunne skade rikets sikkerhet dersom de ble offentliggjort.

Attentatet på president Kennedy i 1963 har i over 50 år engasjert historikere og konspirasjonsteoretikere. Var det mafiaen, Cuba, Sovjetunionen eller CIA som trakk i trådene den skjebnesvangre novemberdagen i 1963?

Attentatet på president John F. Kennedy * Attentatet mot president John F. Kennedy skjedde fredag 22. november 1963 kl. 12:30 CST i Dallas i Texas mens presidentfølget kjørte gjennom Dealey Plaza. * Presidenten ble truffet av to skudd, et gjennom halsen og et i hodet. Kennedy ble erklært død en halv time senere, kl. 13:00. * Ifølge undersøkelsene til Warren-kommisjonen (1963–64) var Lee Harvey Oswald attentatmannen. Det er fortsatt mange som mener attentatet var en konspirasjon. Kilde: WIKIPEDIA

Lee Harvey Oswald (24) ble pågrepet for drapet samme dag men han tilsto aldri, men nektet tvert imot for å ha noe med drapet å gjøre. Da han ble skutt og drept av nattklubbeieren Jack Ruby bare to dager etter pågripelsen, forsvant også muligheten til å avhøre Oswald ytterligere for å få flere svar i saken.

For å komme konspirasjonsteoretikerne i forkjøpet satte myndighetene ned en egen granskingskommisjon få dager etter attentatet. I september 1964 slo Warren-kommisjonen fast at Oswald drepte Kennedy, og at han var alene om det.

Dette er noen av høydepunktene som hittil er fremkommet i de nye dokumentene:

CIA-mafiaplott mot Castro

I et frigitt dokument fra 1975 som stammer fra Rockefeller-kommisjonen, som gransket CIAs forskjellige roller i drap utenfor USAs grenser, viser at planer om å ta livet av Castro ble utarbeidet tidlig i presidentperioden til Kennedy.

MAFIASJEF: Sam Giancana, en beryktet mafiasjef fra Chicago blir nevnt i de frigitte JFK-dokumentene. Bildet er fra 1965, og han ble 10 senere skutt i sitt eget hjem i Chicago. Foto: , AP

Rapporten beskriver hvordan JFKs bror, justisminister Robert «Bobby» Kennedy fortalte FBI at han hadde fått kjennskap til at CIA skal ha brukt en mellommann «for å tilby mafiasjef Sam Giancana 150 000 dollar for å skaffe til veie og betale en drapsmann som skulle reise til Cuba og drepe Castro», ifølge CNN.

Bobby Kennedy mente dette gjorde det vanskelig for justisdepartementet å gå etter, for eksempel Giancana senere.

– Justisminister Kennedy gjorde det klart at CIA aldri skulle bruke mafia-folk igjen uten at justisdepartementet ble informert fordi det i fremtiden ville bli vanskelig å reise tiltale mot slike folk, står det i rapporten.

Men, lite tyder på at CIA endret praksis.

Rapporten sier nemlig også at CIA senere var interessert i å bruke mafiafolk for å smugle inn giftpiller som skulle brukes til å ta livet av Castro.

KOMMUNIST-KAMERATENE: Cubas leder Fidel Castro og Sovjetunionens leder Nikita Khrustjov avbildet sammen i mai 1963 da Castro var på et fire uker langt besøk i Moskva. Amerikanske tjenestemenn var tungt involvert i å ta livet av Castro. Foto: – , AFP

Undersøkte mulig sexparty

Washington Post har funnet et pikant FBI-memo fra 1960 hvor det er referert en kontakt mellom en kvinne som beskrives som “Luksus-call girl fra Hollywood” og en kjent LA-privatetterforsker som heter Fred Otash. Otash spurte ut kvinnen om påståtte sexpartyer som skal ha involvert daværende senator John F. Kennedy, hans svoger og skuespiller Peter Lawford, Frank Sinatra og Sammy Davis Jr. “Hun fortalte at hun ikke kjente til at det skal ha skjedd noe usømmelig med de personene,” ifølge memoet.

Kvinnen skal også ha blitt spurt av Otash om hun ville ta kontakt med og møte Kennedy med skjult båndopptager for å få han til si noe "upassende". Hun skal ha nektet dette.

Grunnen til denne forespørselen skal være at Otash, på vegne av en ikke navngitt oppdragsgiver skal ha forsøkt å "grave opp møkk" om Kennedy før valgkampen i 1960 da han stilte (og vant) mot Richard Nixon.

SEKUNDER FØR SKUDDENE: President John F. Kennedy, kona Jacqueline Kennedy, guvernør-paret Nellie Connally og John Connally i bilen som kjører gjennom Dallas sentrum 22. november 1963. Sekunder senere smeller skuddene som endret den amerikanske historien. Foto: , Reuters

President Johnson i KKK?

I denne FBI-rapporten fra mai 1964, står det at en informant fortalte FBI at Ku Klux Klan skal ha “dokumentert bevis for at president Johnson tidligere var et medlem av Klanen i Texas i starten av sin politiske karriere”. Men det var ingen bevis for dette i rapporten, sier Washington Post.

SKJØT OSWALD: Nattklubbeieren Jack Ruby føres gjennom Dallas City Jail 24. november, 1963. Ruby var siktet for drapet på Lee Harvey Oswald. Foto: , AP

Møtte Jack Ruby politimannen som ble drept?

Et memo fra FBI-sjef J. Edgar Hoover i n1964 ber han byrået sjekke ut en rapport om at Jack Ruby møtte politimannen J.D. Tippitt (som ble drept, trolig av Oswald rett etter attentatet) i sin egen strippeklubb en tid før attentatet. Hoover virket skeptisk til informasjonen i memoet.

ta287da4.jpg - MISTENKT: Lee Harvey Oswalds fingeravtrykk ble funnet på drapsvåpenet. Men han nektet å ha skutt presidenten. To dager etter Kennedydrapet ble Oswald skutt og drept av nattklubbeieren Jack Ruby under transport til fengselet. Foto: , AP

Hadde CIA en rolle i attentatet?

I en uttalelse som ble gitt til Rockefeller-kommisjonen i 1975 av Richard Helms som hadde vært CIA-sjef ble CIAs mulige rolle i Kennedy-drapet omtalt. David Belin, et medlem i kommisjonen spurte Helms rett ut:

– Under arbeidet med Warren-kommisjonen (som gransket Kennedy-attentatet red.anm.) var du visedirektør for planlegging i CIA. (...) Finnes det informasjon om at Lee Harvey Oswald på noen som helst måte var CIA-agent eller agent …

Og der ble teksten kuttet eller fjernet, rett før Helms' svar.

I lys av denne redigeringen er det svært lite trolig at man noensinne vil finne et offisielt dokument som direkte impliserer CIA eller noen andre offisielle etater og byråer i drapet. Og konspirasjonsteoretikerne vil fortsatt ha gode dager i årene som kommer.

