Kari Hilde French med Kongo-bok

Moren til Joshua French lanserer nå historien om de åtte dramatiske årene mens sønnen satt fengslet i Kongo.

Ifølge Aschehoug forlag vil boken være klar i november. Her skriver Kari Hilde French om hele hele Kongo-saken, fra Joshua French og Tjostolv Moland ble arrestert i 2009, til sønnen ble løslatt 17. mai i år.

Bodd i kongo



Verken Joshua French eller moren har gitt intervjuer etter at French kom tilbake til Norge. Kari Hilde French ønsker onsdag ikke å kommentere bokplanene overfor VG, og henviser til forlaget.

I august ble Joshua French utskrevet fra sykehus, etter å ha blitt holdt isolert på grunn av en baterieinfeksjon som pådro seg i fegsel. Ifølge advokat hans Marius Graasvold jobber han nå med å tilpasse seg et vanlig liv i Norge.

Kari Hilde French har de siste årene bodd i Kongo i lange perioder for å være nær sønnen, som slet med alvorlige helseproblemer. Flere ganger har hun fortalt om den enorme påkjenningen saken har vært for familien. I april 2016, ett år før sønnen til slutt ble løslatt, fortalte hun i et åpenhjertig intervju med VG at hun var i ferd med å gi opp håpet om å få sønnen hjem.

– Jeg tør ikke håpe lenger. Det har vært så mange skuffelser, så mange ganger der vi har trodd at vi var nær en løsning før døren har blitt stengt på nytt. Nå orker jeg ikke flere skuffelser. Smerten blir for stor. Nå innstiller jeg meg på at jeg og Joshua må bli her i Kongo hvis det ikke skjer et mirakel, sa French til VG.

Hemmelig møte



Under oppholdet i Kongo var hun tvunget til å flytte rundt fra sted til sted, og bo under svært kummerlige forhold. Ofte har hun vært så sliten at hun har måttet ligge 15 timer i døgnet.

Kari Hilde French har hele tiden vært sikker på at sønnen er uskyldig i de grove forbrytelsene han ble dømt for, kjempet en hard kamp for å få han ut av fengsel. En rekke ganger møtte hun sentrale myndighetspersoner i Kongo for å snakke sønnens sak.

Samtidig har norske myndigheter jobbet aktivt for å få den dødsdømte nordmannen tilbake til Norge.

Forhandlingene mellom norske og kongolesiske myndigheter var lenge fullstendig fastlåst. VG har tidligere fortalt hvordan et hemmelig møte mellom Kari Hilde French og Kongos president Joseph Kabila i fjor sommer ble vendepunktet for saken.

Dristig manøver



Morens kamp for sin dødsdømte og svært syke sønn gjorde dypt inntrykk på presidenten, som etter møtet skal ha konkludert med at det nå måtte finnes en løsning på den fastlåste situasjonen rundt den fengslede nordmannen.

Noen måneder tidligere hadde familien til Joshua French utbetalt en betydelig sum til enken etter sjåføren som ble drept mens han jobbet for French og Tjostolv Moland. Pengene skal ha blitt utbetalt etter at Utenriksdepartementets spesialutsending Arild Øyen lanserte ideen direkte overfor utenriksminster Børge Brende. Pengene skulle utbetales uten at det ble gitt noen løfter om løslatelse fra kongolesiske myndigheter. Etter det VG erfarer ga Brende etter hvert sin tilslutning til den dristige manøveren.

Først i mai i år kom løsningen.