Psykolog: Politiet bidrar til at flere blir overgripere

Politiet bruker samme argumentasjon som overgriperne de forsøker å ta, mener psykolog. Han frykter at politiet skaper flere overgripere ved å drive overgrepssider.

Psykolog Svein Øverland reagerer når han hører at det australske politiet har drevet overgrepsnettstedet «Childs Play» i nesten ett år, som VG skrev om på lørdag.

Han mener at politiet slik bidrar til at flere bli overgripere.

Dette er saken: I 11 måneder drev australsk politi nettstedet «Childs Play», det største overgrepsforumet på det mørke nettet.

Ingen andre undercover-operasjoner mot overgrepssider på det mørke nettet har vart like lenge.



3. oktober 2016 ble de to bakmennene for nettstedet arrestert i USA. De ga fra seg passordene som gjorde at australske Task Force Argos kunne overta nettstedet.



Politiet delte selv overgrepsbilder på nettstedet, som ledd i undercover-operasjonen.

Januar 2017 avdekket VG at nettstedet lå lagret på en server i Sydney. Slik oppdaget VG politioperasjonen.



13. september 2017 stengte Task Force Argos nettstedet.

– Politiet administrerer et nettsted hvor medlemmene ikke får noen korreksjon på at det de snakker om, er sykt. Tvert imot får de støtte på at det er greit å ønske å begå overgrep. Slik bidrar politiet til at medlemmene blir gradvis mer ekstreme i tankegangen, sier Øverland.

Han har god kjennskap til problematikken. Han leder den sentrale fagenheten for tvungen omsorg ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Her sitter mange av dem som er dømt utilregnelige, noen også for å ha begått overgrep. Han er også rådgiver ved forvaringsavdelingen, og har lang erfaring med dømte overgripere og nedlastere i terapi.

Les: Skrøt av overgrep, ble ikke tatt



– Gjør det som må til



Det er den australske politienheten Task Force Argos som i elleve måneder drev overgrepsforumet, som del av en større internasjonal politioperasjon med blant annet USA, Canada og europeiske land.

Jon Rouse, leder for Task Force Argos, mener at det å overta nettstedene selv, er eneste måte for politiet å identifisere overgriperne på det mørke nettet.

– Vår jobb er å sørge for at vi spiller på samme nivå som overgriperne. Gjør vi ikke det, vil de alltid være foran oss. Vi har ett mål: Å redde barn fra overgrep. Vi gjør det som må til innenfor vårt juridiske rammeverk for å oppnå det, sier Rouse til VG.

Retorikken fra politiet er en type forklaring som psykolog Øverland ofte hører fra overgripere selv, forteller han.

UNICEF: Klart brudd på barnekonvensjonen

Bruker samme argumentasjon



– Dette er hva vi i faget kaller en «kognitiv fordreining» eller ekstrem rasjonalisering. Man minimaliserer skaden man selv gjør, og maksimaliserer skaden ved at man ikke gjør noe. Barneovergripere bruker samme argumentasjon: Det er bedre at jeg lærer opp lille Trine, enn at hun blir voldtatt som sekstenåring. Slik klarer de å leve med at de har skadet et barn. Ofte argumenterer man slik når man gjør noe som intuitivt føles feil – og de fleste vil nok kjenne at det er feil at politiet administrerer et ulovlig marked for overgrepsmateriale.

Det mest skadelige ved å holde overgrepsnettstedet i live er nettopp at farlig adferd normaliseres, mener psykologen.

– På forumet får medlemmene hjelp av andre – i ytterste konsekvens politiet – til å lære seg kognitiv fordreining, slik at de kan begå overgrep uten anger. Politiet bruker kognitiv fordreining for å rettferdiggjøre at de drifter et nettsted hvor medlemmene læres opp i kognitiv fordreining. Det er mildt sagt interessant.

LES: Nedlaster ber om hjelp: - Hvorfor i all verden har jeg disse fantasiene?

Likevel positiv



Til tross for dette er ikke Øverland udelt kritisk til hva Task Force Argos har gjort.

– Jeg har stor tillit til politiet. Slike etiske avveininger må politiet gjøre hver eneste dag, uten at vi andre får det med oss. I forhold til denne gruppen forbrytere bør de ha langt flere maktmidler til rådighet enn hva de har i dag. Men politiet må bli flinkere til å diskutere disse etiske problemstillingene, gjerne åpent og transparent. Det er viktig at politiet vet hva de gjør, og hvorfor.

Politiet må være klar over at en slik operasjon kan skade barn, mener han.

– De må vite at det de får av resultater, er verd skaden som skjer. Hvor mange overgripere får de tatt, sett opp mot hvor mange overgripere de skaper? Og hvor mange barn får de reddet, satt opp mot hvor mange barn som blir skadet ved at medlemmene har fått utvikle seg til overgripere? Dette er den etiske brøken politiet må regne ut, sier han.





Les hele dokumentaren om «Operasjon Artemis» her.