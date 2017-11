Nå kan du pynte juletreet med whiskykuler

Det er snart tid for å pynte juletreet, og om du er lei av den tradisjonelle julepynten, er dette noe for deg.

Nå finnes det nemlig julekuler fylt med whisky.

Det er Lakes Destillery i Storbritannia som produserer de utradisjonelle julekulene. De selges i pakker med seks kuler, og inneholder fem centiliter hver.

Prisen for seks whiskykuler kommer på rundt 300 kroner, før frakt.

Nordmenn importerer over 2700 tonn julepynt i året, og norske Sigurd Storm har julepynt for over en halv million. Og er du fortsatt usikker på hva du skal kjøpe av julegaver? Her er lesernes beste julegavetips!