Joshua French takker for støtten: – Uforståelig at Tjostolv ikke er her

I et innlegg på sin mors blogg takker Joshua French dem som har støttet ham gjennom årene han var fengslet i Kongo.

«En hjertens takk til alle som har støttet meg gjennom de årene jeg var fanget i Kongo og etter at jeg har kommet hjem», skriver French i et innlegg på morens blogg julaften.

Da French ankom Norge i mai var det etter åtte år i kongolesisk fengsel. Etter årevis med forhandlinger ble French overført på humanitært grunnlag.

Takker for brev, penger og støtte

«Det var en gledens dag den 17. mai i år da jeg endelig landet igjen på norsk jord. Tusen takk til alle som har bedt, skrevet brev eller sendt penger for å støtte meg eller hjulpet til på andre måter. Uten dere hadde jeg ikke klart det» skriver han videre.

Få oversikt: Dette er Kongo-saken

French ble sammen med kameraten Tjostolv Moland pågrepet i Kongo i mai 2009. Året etter ble de dømt til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Begge nektet straffskyld.

– Uforståelig

«Det er fremdeles uforståelig at Tjostolv Moland, min venn, ikke er her idag, men at han endte livet i Kongo for over fire år siden. Mine tanker går til hans familie», skriver French i innlegget.

Bare Moland ble dømt for selve drapet. I håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge, valgte de å ikke anke dommen. Moland ble funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa i 2013, og et halvt år senere ble French dømt før å ha drept kameraten.

VG+: Fosterforeldrene forteller: Trodde ikke French skulle komme hjem i live

Hans mor Kari Hilde French, som nylig ga ut bok om saken, skriver også en hilsen i det samme innlegget. Der skriver hun fra resten av familien og ønsker god jul og godt nyttår.

«Takk for alle hilsener vi har fått som varmer våre hjerter. Hva skulle vi gjort uten hver enkelt en av dere?», skriver Kari Hilde French.

Bokanmeldelse: For en historie! Og for en mor!