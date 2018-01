Video skal vise militærmateriell fra norsk selskap i Jemen

For første gang viser en part i Jemen-krigen frem bilder og video av det som skal være militærutstyr fra et statseid norsk selskap, som de hevder ble funnet i krigssonen.

Sjøblokaden av krigsherjede Jemen har bidratt til å skape en av verdens største humanitære katastrofer.

I havet utenfor Jemens vestkyst, der krigen nå raser, hevder Houti-opprørerne i landet at de nå har funnet et militært undervannsfartøy. De mener fartøyet tilhører deres fiender.

Mandag ble bilder og video av et undervannsfartøy lagt ut på nettet. Bildene ble først publisert av Houti-opprørernes offisielle medieavdeling. Bildene ble omtalt i minst to jemenittiske nettaviser og av en Twitter-bruker som overvåker våpenbruk i Jemen-krigen:

DELT PÅ TWITTER: Fartøyet skal ha blitt funnet langs Jemens vestkyst, der det nå pågår harde kamper. Foto: Skjermdump

Fartøyet blir omtalt som en «Remus 600» og på videobildene kan man se Kongsbergs røde logo, og logoen til deres heleide datterselskap Hydroid, som produserer Remus 600. VG kan likevel ikke uavhengig verifisere videoklippet eller bildene.

VG har heller ikke informasjon om hvem som skal ha tatt i bruk fartøyet.

Slik presenteres Remus 600 på Kongsberg Gruppes nettsider:

BRUKES MILITÆRT: Fartøyet som ifølge opprørerne skal ha blitt funnet i området der Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater patruljerer, kan brukes til informasjonsinnhenting og til å søke etter miner. Foto: Skjermdump/Kongsberg

Bakgrunn: Etter at Jemen-krigen startet ble militæreksporten fra Norge til de krigende landene femdoblet

Kongsberg nekter å svare

Remus 600 er en type ubemannet marinrobot som militært kan brukes til overvåkning, datainnsamling og i forbindelse med krigføring med miner.

Houti-opprørerne hevder det var deres eget sjøforsvar som fant fartøyet. Videoen viser dykkere som tar kontroll over det ubemannede fartøyet, mens de jubler triumferende og roper slagord mot blant annet USA.

Det ene nettstedet, Saba Net, som før krigen var Jemens nasjonale nyhetsbyrå, omtaler fartøyet som en «spion-båt brukt av de fiendtlige styrkene».

VISER FREM FARTØY: I en video lagt ut av Houti-opprørerne i Jemen viser de frem det som skal være et fartøy fra Kongsberg-gruppen. Foto: Skjermdump

Kongsberg Gruppen har tilstedeværelse i 25 land, mens hovedkontoret ligger på Kongsberg. Hvor delene til Remus 600 blir produsert, ønsker Kongsberg Gruppen ikke å kommentere:

– Vi ønsker ikke å omtale denne saken, sier kommunikasjonssjef Ronny Lie til VG tirsdag ettermiddag.

Da har selskapet gjennom dagen fått tid til å undersøke saken og de har fått tilsendt bildene som er publisert i Jemen. De har også vært i kontakt med sitt datterselskap i USA, Hydroid.

– Dere er et statseid norsk selskap. Hvorfor ønsker dere ikke å kommentere at en vare dere har produsert, ifølge en av partene i krigen, har dukket opp i Jemen?

– Svaret vårt står fast. Vi kommenterer ikke.

KONGSBERG: I videobildene som Houtiene har lagt ut vises Kongsberg-logoen tydelig. Foto: Skjermdump

Utenriksdepartementet har også blitt forelagt bildene, uten at de ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Vi kjenner kun denne saken fra media og kan ikke bekrefte hva slags fartøy det er snakk om, sier kommunikasjonssjef i UD, Frode Andersen, til VG.



Våpenekspert: Funnet varer fra Norge i Jemen

Den internasjonale våpeneksperten N. R. Janzen-Jones, er direktør i Armament Research Services (ARES).

Analyseselskapet overvåker våpenstrømmene inn i Jemen og har også medarbeidere på bakken i det krigsherjede landet.

– Koalisjonsstyrkene bruker et bredt spekter av vestlig-produserte våpen og ammunisjon i krigen. Dette inkluderer varer fra USA, Canada, Storbritannia, andre land i Europa, Israel og Sør-Korea.

Janzen-Jones sier så noe relevant for den norske debatten:

– Et mindre antall materiell fra Norge er også identifisert inne i Jemen. I tillegg undersøker vi nå å se nærmere på bruken av Kongsbergs Remus 600, sier han.

VG har konfrontert Frode Andersen i UD med dette, og han sier til VG at Norge har et strengt og omfattende eksportkontrollregime

– Vi har ikke informasjon om at forsvarsmateriell fra Norge er brukt i Jemen.

UNDERERNÆRT: Et underernært barn får behandling på et sykehus i hovedstaden Sanaa i november. 17 millioner jemenitter har ifølge FN desperat behov for mat, og syv millioner av dem er i fare for å rammes av en sultkatastrofe. Kystblokaden av landet har bidratt til den vanskelige situasjonen. Foto: Mohammed Huwais , AFP

Sier de ikke har informasjon

Den norske regjeringen har i lang tid sagt at det ikke finnes informasjon om at militærutstyr Norge eksporterer til landene som kriger i Jemen, faktisk blir brukt i den brutale krigen.

Kritikere av militæreksporten har sagt at de frykter at norsk materiell brukes i krigsforbrytelser i landet. De mener Norge må kreve en garanti fra importland om at krigsmateriellet ikke ender opp i Jemen:

– Det er uredelig og spekulativt å komme med denne typen påstander om eksport av forsvarsmateriell uten faktagrunnlag, sa statssekretær Marit Berger Røsland (H) til VG som svar på kritikken i høst.

Blokaden rammer sivilbefolkningen

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen i landet, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sanaa i september 2014. Saudi-Arabia og deres allierte anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

Sjøblokaden har rammet sivilbefolkningen i landet hardt: Koalisjonen har plassert militærfartøy rundt Jemens kyst siden krigen startet i 2015. Reuters skrev i oktober at effekten av blokaden er at nødvendige varer for sivilbefolkningen ikke kommer inn i Jemen.

I november sa FN at hvis ikke blokaden heves, frykter de og flere hjelpeorganisasjoner en massiv sultkatastrofe som kan koste flere millioner mennesker livet. Krigsherjede og kolera-rammede Jemen er i dag fullstendig avhengig av nødhjelp.

I desember skrev VG at etter at Jemen-krigen startet, ble militæreksporten fra Norge til de krigende landene femdoblet: I 2016 solgte Norge krigsmateriell til landene som deltar i krigen for 319 millioner kroner. I 2014, før krigen startet, var eksporten på kun 56 millioner.