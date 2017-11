Total blokade av Jemen: Sultkatastrofen kan forverres

Den saudiarabiske militærkoalisjonen, som støttes av USA, skjerper blokaden av Jemen ytterligere. Sultkrisen i landet kan dermed bli enda verre.

Mandag opplyser Jemens nasjonale lufthavn at alle flyginger inn- og ut av landet er kansellert. Kunngjøringen kommer etter at den saudiledede militærkoalisjonen, nylig bestemte seg for håndheve en full blokaden av landet, melder Washington Post.

Fly får ikke lenger anløpe flyplasser i Jemen, og skip får ikke legge til kai. Landegrensen er også stengt, melder NTB. Dermed er den allerede eksisterende blokaden skjerpet i landet.

Anklager Iran for krig



Den totale blokaden skjer etter at luftforsvaret i Saudi-Arabia søndag skjøt ned en mindre rakett utenfor den saudiarabiske byen, Riyadh, som den sjiamuslimske Houthi-militsen i Jemen hevder å ha stått bak.

Samtidig anklager det arabiske kongedømmet, Saudi-Arabia, Iran for å forsyne Houthi-opprørerne med våpen, og hevder søndagens rakett var en krigshandling fra Teherans side.

– Koalisjonens ledelse ser derfor på dette som en åpenbar krigshandling fra det iranske regimets side, og det kan ha vært snakk om en krigshandling rettet mot Saudi-Arabia, heter det i en kunngjøring fra den saudiledede koalisjonen.

Blokaden i Jemen – ikke noe nytt



Flere av landets flyplasser og havner har imidlertid vært underlagt en blokade siden mars 2015 da Saudi-Arabia og den USA-støttede koalisjonen, gikk til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen. Krigen startet etter at den sjiamuslimske opprørsgruppen tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

Over én million barn er rammet i en dyp sultkrise i det krigsherjede landet, ifølge Redd Barna. Med en total blokade, fryktes det at livsnødvendige forsyninger ikke vil nå innbyggerne i landet, som for øvrig er det fattigste landet i den arabiske verden. Det har siden krigens utbrudd og innføring av den første blokaden i 2015, vært utfordringer knyttet til nødhjelp og forsyninger.

Krigen har hittil tatt livet av over 10.000 sivile i Jemen og opp til tre millioner mennesker er på flukt.

Den saudiarabiske koalisjonen hevder at blokaden er midlertidig og at den vil «ta hensyn» til de ideelle organisasjonene som opererer i landet og deres arbeid.

Det jemenittiske flyselskapet, Yemenia, opplyste også mandag at koalisjonen nekter det å fly til lokale destinasjoner, som Aden og Sayoun, som er to jemenittiske byer sør i landet, kontrollert av militærkoalisjonen.

Konflikten i Jemen: Her får saudiarabisk generalmajor seg bilder av skadede barn i Jemen.

Iran nekter for å forsyne Houthi-opprørerne med våpen, og opprørerne selv har opplyst at raketten som ble avfyrt søndag var en lokalt produsert Volcano-rakett.