Saudi-Arabia bomber Jemen for å støtte landets ekspresident

I Jemens hovedstad Sana foregår det kraftige gatekamper. Nå rystes byen også av massive flyangrep, melder flere medier.

Jemens hovedstad Sana har vært åsted for kraftige gatekamper etter at alliansen mellom den sjiamuslimske houthi-militsen og landets ekspresident Ali Abdullah Saleh har slått sprekker.

Nå rystes også hovedstaden av massive flyangrep. Den saudiledede militærkoalisjonen som har kjempet for å drive ut houthi-militsen skal ha gjennomført flyangrep for å støtte Saleh, nå som han har vendt seg mot houthiene, melder lokale medier, ifølge Reuters.

Fakta om krigen og krisen i Jemen *En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

* I 2015 ble det kjent at houthi-militsen hadde inngått en allianse med ekspresident Ali Abdullah Saleh.

* Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført rundt 100.000 flyangrep mot mål i landet siden, og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

* Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden konflikten brøt ut. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt.

* FN og hjelpeorganisasjoner advarer mot en massiv sultkatastrofe i Jemen. Landet er også rammet av en koleraepidemi, som er påvist i alle Jemens 22 provinser.

Deutsche Welle melder om at flyangrepene søndag var rettet mot mål i utkanten av Jemens hovedstad Sana for å støtte opp om Salehs styrkers kamp mot houthiene.

Flyangrepene, som den saudiledede koalisjonen antas å stå bak, var rettet mot mål ved flyplassen i Sana og innenriksdepartementet i landet, som begge kontrolleres av Houthi-militsen, skriver NTB.

FN bekymret over utviklingen

Innbyggere i Sana sa søndag at 12 sivile i de nordlige delene av Jemen ble drept i et flyangrep, ifølge Jordan Times. Dette er ikke offisielt bekreftet.

Den saudiarabiske TV-kanalen Al Arabiya rapporterte ifølge avisen søndag om at et fly fra koalisjonen hadde slått ned på houthi-baser sør i Sana, men kom ikke med flere detaljer.

FNs generalsekretær António Guterres har gått hardt ut mot Saudi-Arabia og har omtalt krigen som «tåpelig». Søndag ba han «alle parter stanse alle angrep i luften og på bakken», ifølge NTB.

Lederen for FNs hjelpearbeid i landet, Jamie McGoldrick uttrykte bekymring for utviklingen i en Twitter-melding, skriver nyhetsbyrået.

MILITS: Houthi-opprørerne er nå i full konflikt med sin tidligere allierte, ekspresident Saleh. Foto: Khaled Abdullah , Reuters

Åpen for forhandlinger



En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i 2015 til krig mot den lokale houthi-militsen i Jemen, som tok kontroll over hovedstaden Sana i september 2014. Houthiene har vært alliert med den tidligere presidenten Saleh, som ble avsatt i 2011, fra 2015 frem til for få dager siden.

Ifølge flere internasjonale medier rapporterer innbyggere om at gruppen som er lojale til Saleh foreløpig har tatt overhånden i gatekampene. Lørdag sa Saleh i en TV-sending at han er åpen for samtaler med Saudi-Arabia.

Det viktigste for Saudi-Arabia, hevder de, har vært å drive ut houthi-opprørene av Jemen, og skape stabilitet i nabolandet som også ligger ved den viktige inngangen til Rødehavet. De mener houthi-militsen er direkte støttet av Iran.

I en pressemelding lørdag roste den Saudi-ledede koalisjonen i Jemen Saleh for å ha «tatt ledelsen» i konflikten, meldte Al Jazeera.

– Valget til GPC (Salehs parti, journ.anm.) om å ta ledelsen, og deres valg om å ta siden til sitt folk, vil frigjøre Jemen fra militser lojale til Iran, skrev koalisjonen i en pressemelding.

Det spekuleres i om Saleh vil prøve å få til en avtale der noen av hans familiemedlemmer kan styre sammen med den nåværende presidenten.

Samtidig herjer en akutt sultkatastrofe i Jemen. En Saudi-Arabisk blokade av landet har ført til at titusener av mennesker er uten tilgang på mat.