Redd Barna: Antall underernærte barn i Jemen øker dramatisk

Hver måned registreres det 20.000 nye tilfeller av alvorlig underernærte barn under fem år i Jemen, ifølge tall fra Redd Barna.

Hjelpeorganisasjonen regner det som sannsynlig at tallet vil øke betraktelig til tross for at det nå er åpnet for tilgang til humanitær hjelp. Redd Barna påpeker at denne hjelpen fortsatt er underlagt importrestriksjoner, noe som bidrar til at prisene på basisvarer er for høye for vanlige familier.

En blokade pålagt av den saudiledede koalisjonen de siste ukene har gjort krisen i Jemen enda mer akutt. Titalls humanitære forsendelser har blitt avvist. Koalisjonen har kunngjort at den vil åpne tilgang for humanitær nødhjelp, men kommersielle forsyninger til hovedhavnen i Hodeidah – som håndterer rundt 80 prosent av importen til Jemen – skal ifølge organisasjonen fortsatt være blokkert.

– Så lenge en blokade på kommersiell import opprettholdes, vil barn i Jemen fortsette å lide. I løpet av de siste ukene har den saudiledede koalisjonen hindret over 20 skip med til sammen 500.000 tonn mat og drivstoff fra å legge til kai i Hodeidah, sier Tamer Kirolos, som leder Redd Barna i Jemen.

Fare for omfattende hungersnød

Hjelpeorganisasjonen advarer og sier situasjonen innebærer at det kan bryte ut omfattende hungersnød innen tre til fire måneder. Sju millioner mennesker sliter allerede med å få i seg ett måltid om dagen.

I tillegg trenger landet rundt 4,8 millioner liter diesel i måneden for bare å kunne drive sine offentlige vannanlegg.

Minst sju byer har meldt at de ikke lenger har rent vann, og enkelte helseinstitusjoner har stengt dørene fordi de ikke har tilstrekkelig med vann og drivstoff til generatorene.

USA vil ha samtaler

USA tok fredag til orde ​​for forhandlinger for å få slutt på konflikten i Jemen og løse den humanitære krisen i landet. Ifølge FN skal blokaden til Sana som ble innledet 6. november bli delvis opphevet lørdag, men en talsmann for FNs nødhjelpskontor OCHA sier dette ikke er tilstrekkelig.

– Et fly fra Amman til Sana vil ikke gjøre så mye fra eller til. Det som virkelig betyr noe er at disse flyrutene opprettholdes og at havnene i Hodeidah og Saleef åpnes både for humanitær hjelp og kommersiell import, sier talsmannen Jens Lærke.

Amerikanske myndigheter anklaget Iran for å utnytte den humanitære krisen i Jemen for å fremme sine regionale ambisjoner og oppfordret det internasjonale samfunnet til «å ta nødvendige skritt for å holde det iranske regimet ansvarlig».

– Vi er fortsatt forpliktet til å støtte Saudi-Arabia og alle våre partnere i Golfen mot den iranske revolusjonsgardens aggressivitet og åpenbare brudd på folkeretten, het det i en uttalelse fra Det hvite hus.