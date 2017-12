Opprørere i Jemen: Ekspresident drept

Ekspresident Ali Abdullah Saleh i Jemen, som for få dager siden vendte ryggen mot houthi-opprørerne og ville forhandle med Saudi-Arabia, skal være drept.

Bilder og en video av det som skal være den døde kroppen til Ali Abdullah Saleh sprer seg nå i sosiale medier. Han ligger på et lasteplan med væpnede Houti-opprørere rundt seg.

Mandag stormet og sprengte opprørerne Salehs hus i Haddah-bydelen vest i hovedstaden Sanaa.

Noen timer senere meldte houthikontrollerte medier i Sanaa at Saleh var død, noe som ennå ikke er bekreftet fra annet hold.

Full gatekrig

De siste dagene har det vært gatekrig i Jemens hovedstad Sanaa. Houthi-militsen og ekspresident Ali Abdullah Salehs støttespillere har tatt til våpen, men denne gangen er det ikke mot den Saudi-ledede koalisjonen som de har kjempet sammen for å kaste – det er mot hverandre.

Striden mellom houthiene og den tidligere presidentens familie og støttespillere har pågått siden onsdag. Meglingsforsøk har ikke lyktes. Kampene har ført til store ødeleggelser og tap av menneskeliv, ifølge Reuters.

At Saleh snudde, ble ikke godt tatt imot av houthi-opprørerne som nå vises på bilder der de patruljerer med det som skal være hans døde kropp.

– Salehs tale er et kupp mot vår allianse og partnerskap, og avslører bedrageriet blant dem som hevder å stå imot aggresjon, svarte en talsmann for houthi-militsen til opprørskontrollerte fjernsynskanalen Al Masirah.

Saleh mistet makten til Jemens nåværende president Abd al-Rab Mansur al-Hadi etter den arabiske våren i 2011.

Bakgrunn: Kraftige gatekamper i Jemens hovedstad.

DREPT ELLER AVSATT: På dette bildet, tatt ett år før den såkalte arabiske våren brøt løs i 2011, ser vi Ali Abdullah Saleh (til ventre), Libyas leder Muammar Gaddafi, og den gang president i Egypt, Hosni Mubarak. Saleh er nå meldt drept av opprørere i Jemen, Gaddafi led samme skjebne i Libya i 2011. Mubarak ble avsatt etter 18 dager med protester i Egypt samme år. Foto: Asmaa Waguih , Reuters

Lå an til å ta over med Saudi-Arabisk støtte

Saleh lå den siste uken godt an til å ta over områdene der houthi-militsen hittil har styrt i nord, ifølge flere medier og rapporter fta innbyggere i landet.

Saleh ble avsatt etter de store opptøyene som fulgte med den arabiske våren i 2011. og erstattet av Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi. Saudi-Arabia har støttet al-Hadi, som er internasjonalt anerkjent som landets president.

Dette så imidlertid ut til å snu, like før meldingene om Salehs død.

I en TV-sendt tale lørdag sa Saleh at han var åpen for samtaler med Saudi-Arabia, etter at han hadde vendt seg mot houthi-opprørerne. Disse samtalene sa han skulle foregå via hans folkeforsamling, som han kaller den lovlige myndigheten i landet, om Saudi-Arabia fjerner blokaden av Jemen, ifølge NTB.

I en pressemelding lørdag roste den Saudi-ledede koalisjonen i Jemen Saleh for å ha «tatt ledelsen» i konflikten, melder Al Jazeera. Koalisjonen har stilt seg bak Saleh, og det ble spekulert om Saleh ville prøve å få til en avtale der noen av hans familiemedlemmer kan styre sammen med den nåværende presidenten.

Søndag ble det også klart den Saudi-Arabiskledede koalisjonen i Midtøsten satte inn massive flyangrep mot houthiene, til støtte for Saleh.

Krisen i Jemen: – Mat og forsyninger blokkeres fortsatt