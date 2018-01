Norge stanser våpeneksporten til Emiratene på grunn av Jemen-krigen

Utenriksdepartementet har besluttet å stanse eksporten av våpen til De forente arabiske emirater som følge av landets krigføring i Jemen.

Det fattigste landet i Midtøsten, Jemen, er rammet av en brutal krig der sivilbefolkningen er i fanget i en eskalerende, dødelig og menneskeskapt katastrofe.

Norge har den siste tiden solgt våpen og ammunisjon til en av Jemen-krigens sentrale parter, nemlig De forente arabiske emirater.

VG har i en rekke artikler det siste året satt lys på våpeneksporten til De forente arabiske emirater.

Nå har regjeringen snudd.

– Etter en helhetlig vurdering av situasjonen i Jemen og av den økende risikoen knyttet til De forente arabiske emiraters militære engasjement i Jemen, besluttet Utenriksdepartementet 19. desember 2017 å suspendere gyldige lisenser for A-materiell (våpen og ammunisjon) til De forente arabiske emirater, opplyser UD i en pressemelding.

– Nye eksportlisenser av A-materiell til De forente arabiske emirater vil i denne situasjonen ikke bli innvilget, heter det videre.

UD skriver: «Utviklingen i den væpnede konflikten i Jemen høsten 2017 har vært alvorlig, og det er stor bekymring for den humanitære situasjonen.»

Til VG påpeker kommunikasjonssjef i UD, Frode Andersen, at regjeringen ikke har informasjon om at norsk forsvarsmateriell faktisk er benyttet i Jemen-krigen.

Senker terskelen også for salg av B-materiell



I desember, fem dager før regjeringens avgjørelse ble tatt, skrev VG at Norge i 2016 solgte krigsmateriell til landene som deltar i Jemen-krigen for 319 millioner kroner. I 2014, før krigen startet, var eksporten på kun 56 millioner. Det er over en femdobling.

Regjeringens nye linje, som de opplyste om i onsdag, kan også få konsekvenser for flere stater enn bare Emiratene:

«Også terskelen for å avslå lisenser for B-materiell (ikke dødelig militæremateriell) og flerbruksvarer til militær bruk som søkes utført til land som deltar i militære handlinger i Jemen, senkes ytterligere.» skriver regjeringen.

Etter flere artikler om våpeneksporten til Emiratene på sensommeren i fjor tok en rekke partier på Stortinget til orde for å stoppe eksporten. Organisasjoner som Redd Barna og Changemaker har også vært svært kritisk til regjeringens tidligere politikk.

KRIG: Krigen i Jemen har pågått siden 2015 og skapt en humanitær katastrofe. Bildet er fra hovedstaden Sanaa. Foto: Khaled Abdullah , Reuters

«Bomber og granater» for 23 millioner

Tall fra SSB viser at Norge i oktober i år solgte materiale i en kategori som inneholder dødelige eksplosiver til Emiratene. Norge har ikke solgt materiale i denne kategorien siden januar 2016. Kategorien er definert som «bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og lignende krigsmateriell, samt deler dertil»

Eksporten hadde en verdi på 23 millioner kroner.

Minst 8600 personer mistet livet i Jemen siden mars 2015, og ytterligere 2000 har dødd av sykdommen kolera.

UNDERERNÆRT: Et underernært barn får behandling på et sykehus i hovedstaden Sanaa i november. 17 millioner jemenitter har ifølge FN desperat behov for mat, og syv millioner av dem er i fare for å rammes av en sultkatastrofe. Kystblokaden av landet har bidratt til den vanskelige situasjonen. Foto: Mohammed Huwais , AFP

Redd Barna: Fantastisk at regjeringen tar ansvar

Kommunikasjonssjef i Redd Barna, Line Hegna, er svært fornøyd med nyhetene:

– Beslutningen fra regjeringen om å stanse videre eksport av våpen og ammunisjon til Emiratene er viktig og riktig, og vi håper den iverksettes umiddelbart. Det er fantastisk at regjeringen endelig tar ansvar for å stanse eksport til et land som er aktiv part i bombingen av skoler og sykehus, og dette sender et tydelig signal til andre land om å følge etter, sier hun til VG.

Organisasjonen sier videre at Redd Barna ønsker fortsatt full stans av både A- og B-materiell og flerbruksvarer, til alle landene som er aktive i den saudi-ledede koalisjonen.

– Så forventer vi også at regjeringen gransker den våpeneksporten som allerede har skjedd, for å bekrefte eller avkrefte om noe norsk utstyr kan ha blitt brukt i krigen i Jemen, sier Hegna.

SV: Steg i riktig retning

SVs utenrikspolitiske talsperson, Gina Barstad, sier til VG at dette er et viktig skritt i riktig retning.

– Men jeg må spørre hvorfor dette har tatt så lang tid. Regjeringen burde ikke måtte bli tvunget til å snu i denne saken. Her burde regjeringen lyttet til sivilsamfunn og andre som har varslet mye tidligere, sier hun.

Paritet mener at det neste skritt som må tas nå er å stanse all eksport av alt forsvarsmateriell og våpen til alle land som kriger i Jemen.

– Denne saken viser med all tydelighet hvorfor vi må ha en gjennomgang av norsk eksport av forsvarsmateriell og tydelige etiske retningslinjer på plass, sier Barstad.

Amnesty: For sent

Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Kador Folkvord, reagerer på hvor lang tid det tok før regjeringen stanset eksporten:

– Det er bra at UD igjen stanser våpeneksporten til Emiratene, med det kommer alt for sent. Vi er kritiske til at regjeringen har tillatt eksport av forsvarsmateriell til et land som er beviselig har deltatt i krigsforbrytelser, sier han til VG.