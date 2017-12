Jemens befolkning lider hardt under konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran i Midtøsten. – Norge må legge press på sine allierte, mener Jan Egeland.

Jemen er herjet av krig og en stadig verre humanitær katastrofe. Søndag ble det første internasjonale skipet med mat og medisiner sluppet inn i havnen i Hodeihah nord i landet, etter at den har vært blokkert av Saudi-Arabia i over to uker.

Ifølge Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, blokkeres fortsatt mat og forsyninger som ikke sendes som nødhjelp.

– Det er 80 prosent av maten. Norske myndigheter er nødt til å ta opp dette med sine nærmeste allierte i USA og Storbritannia, som må få sine allierte i Saudi-Arabia til å avslutte sanksjonene, sier han.

– Et politisk spill

Fakta om krigen og krisen i Jemen *En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført rundt 100.000 flyangrep mot mål i landet siden, og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden konflikten brøt ut. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt. * FN og hjelpeorganisasjoner advarer mot en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 20 millioner mennesker nå er avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er kritisk for halvparten av dem. * Landet er også rammet av en koleraepidemi, som er påvist i alle Jemens 22 provinser. Over 370.000 mennesker antas å ha blitt smittet og 1.800 har mistet livet siden april.

Bakgrunnen for at Saudi-Arabia innførte en blokade av havner og flyplasser i Jemen, er at det for tre uker siden ble skutt opp en missil fra et houthi-kontrollert område i nord. Missilet traff over 800 kilometer inn i Saudi-Arabia, like ved flyplassen i hovedstaden Riyadh. Aldri før har en missil truffet så langt innenfor Saudi-Arabias grenser.

Saudi-Arabia beskylder Iran for å ha smuglet missilet inn, mens Iran benekter at de er involvert.

– Saudi-Arabia har blokkert alle leveranser for å sikre at det ikke kommer inn mer våpen. Konsekvensene er det sivilbefolkningen som får merke. Saudierne bruker missilet, og at faktumet at houthiene har rammet dem innenriks, for alt det er verdt, sier Reier M. Schoder, Saudi-Arabia-ekspert og redaktør i Den arabiske halvøy.

Han mener USAs president Donald Trumps støtte av Saudi-Arabia og harde linje mot Iran også fyrer opp under den eskalerende konflikten.

Fanget i en eskalerende konflikt

Yemen befinner seg midt konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran, som preger hele den politiske situasjonen i Midtøsten. Fra Syria til Irak, Afghanistan, Pakistan, Qatar og Jemen, og i enda flere land, har de to partene sluttet opp om hver sin side.

– Konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia spiller seg ut andre steder. Selv om krigen i Jemen i utgangspunktet ikke dreide seg om denne konflikten, har den på mange måter blitt importer inn. Det er stor fare for at det vil kunne skje på en eller annen måte i Libanon, og det er økende fare for stedfortrederkrig flere steder, sier Schoder.

Lenge har den politiske konflikten i Syria preget mediebildet, der Iran støtter Assad-regjeringen, og Saudi-Arabia støtter opprørerne. De siste ukene har konflikten mellom de to også blusset kraftig opp i Libanon.

Schroder mener det er en grunn til at de politiske sidene ved konflikten i Jemen ikke har vært omtalt like mye:

– Man merker ikke noe til det som skjer i Jemen i Europa. Befolkningen er innesperret, og har ikke ressurser til å flykte over grenser eller over havet. De bare råtner. Det er fryktelig.



DEMONSTRERER: Barn demonstrerer mot blokaden uten for FNs kontorer i Sana den 20. november Foto: Khaled Abdullah , Reuters

Jemen: Kronprinsens prestisjeprosjekt

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som også er landets forsvarsminister, har mye å tape på å trappe ned konflikten i Jemen uten en klar seier.

– Å gå inn i Jemen var prestisjeprosjektet hans – Operation Decisive Storm. Da de gikk inn sa han de skulle rydde opp på et par måneder, og nå har det gått flere år. De er i en hengemyr de ikke helt vet hvordan de skal komme ut av, mener Schoder.

Han mener Norge burde legge større press på Saudi-Arabia om å gå inn i forhandlinger med houthi-militsen.

– Saudi-Arabia er våre allierte. Jeg er ekstremt pessimistisk til situasjonen, så lenge ikke Saudi-Arabia blir presset av FN og allierte til å gå inn i forhandlinger om våpenhvile. Problemet er at den andre part, houthiene, er like ille. Så det er en konflikt med bare tapere.

UNDERERNÆRT: Salem (5) får behandling for underernæring på et sykehus i Hodeihah. Foto: , AP

Jan Egeland er enig. Han mener det er helt nødvendig med mer diplomatisk press for komme et skritt nærmere en løsning.

– Vi må ha politiske forhandlinger ledet av FN. USA og Storbritannia har her en nøkkelrolle. Norge må være klare over at blokaden i Jemen er en vestlig støttet militær blokade – Norges nærmeste allierte støtter Saudi-Arabia, sier han.

Når han snakker med VG er han i Iran. Der ber han for å be om at de legger press på houthiene for at de skal gi nødhjelpsorganisasjonene tilgang til alle deler av befolkningen, noe de ikke har gjort.

– Begge sider er ille. Men det farligste for befolkningen nå, er blokaden, understreker han.

Saudi-Arabias bistandssjef: – Vi vil ikke straffe befolkningen

Egeland forteller at en Saudi-Arabisk delegasjon på ti mann besøkte dem i Oslo forrige uke, med representanter fra utenriksministeriet, forsvarsministeriet og bistandsfondet King Salmand Fond.

VG møtte den Saudi-Arabiske bistandssjefen Abdullah Al-Rabeeah. Han forteller at Saudi Arabia bidrar med store mengder bistand i Jemen, og hevder det ikke har vært en full blokade av havnene når det kommer til mat og nødhjelp, slik flere nødorganisasjoner har sagt.

– Hvis ett av 15000 skip stoppes på grunn av at de er mistenkelige, må ikke dekke over for det store bildet der 14999 skip slipper inn, sier han.

Al-Rabeeh mener det var nødvendig å innføre blokaden, og nekter for at tilgang på mat har blitt brukt som våpen i konflikten.

– Når et land får et missilangrep rettet mot seg, vil de naturligvis undersøke hvor det kommer fra. Vi stoppet forsendelser i noen dager for å evaluere situasjonen, og trusselen mot Saudi- Arabia, sier han.

– Missilangrepet var en uakseptabel eskalering fra Iran, men det har heller ikke påvirket vårt bistandsarbeid i Jemen. Vi samarbeider med internasjonale organisasjoner, og bistanden vår har ikke noe politisk motiv. Vi vil ikke straffe befolkningen i Jemen for militsens handlinger.

Han mener det er Iran det internasjonale samfunnet må legge press på for å roe ned situasjonen, og be dem la være å støtte militser.

– Jemen ligger ved inngangen til Rødehavet. Hvis det kontrolleres av militser vil det påvirke økonomien og forsendelser til hele regionen. Det er viktig at Jemen er stabilt, og vennlig mot regionen og verdenssamfunnet.