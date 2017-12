Kraftige gatekamper i Jemens hovedstad

Houti-opprørerne har i to år vært allierte med Jemens ekspresident, i kampen mot den Saudi-ledede koalisjonen. Nå slår alliansen sprekker.

Det er lørdag formiddag gatekrig i Jemens hovedstad Sanaa. Houthi-militsen og eks-president Ali Abdullah Salehs støttespillere har tatt til våpen, men denne gangen er det ikke mot presidenten de har kjempet sammen for å kaste – det er mot hverandre.

Innbyggere forteller Reuters om eksplosjoner og skuddvekslinger, som kan høres i hele området. Gatene skal være lagt øde, bortsett fra av de som kjemper.

Befolkningen som har vært fanget med liten tilgang på mat som følge av en Saudi-Arabisk blokade og sanksjoner, befinner seg nå også midt i en intern strid.

– Et nytt mørkt kapittel begynner for befolkningen i Sanaa, Jemen. Som om den Saudi-Arabiske aggresjonen ikke var nok, kjemper vi nå mot hverandre. Dette er akkurat det saudiene vil ha fra oss. Jeg ber gud om å gi oss visdom, og forene våre hjerter og sinn, skriver innbyggeren Abdul Ghani på Twitter.





Eksplosjoner og skuddutvekslinger i gatene

Fakta om krigen og krisen i Jemen *En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * I 2015 ble det kjent at houthi-militsen hadde inngått en allianse med ekspresident Ali Abdullah Saleh * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført rundt 100.000 flyangrep mot mål i landet siden, og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden konflikten brøt ut. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt. * FN og hjelpeorganisasjoner advarer mot en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 20 millioner mennesker nå er avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er kritisk for halvparten av dem. * Landet er også rammet av en koleraepidemi, som er påvist i alle Jemens 22 provinser. Over 370.000 mennesker antas å ha blitt smittet og 1.800 har mistet livet siden april.

Jemen er et av de fattigste landene i Midtøsten, og har vært herjet av krig, konflikt og en humanitær katastrofe siden 2014.

Nå har det i fire dager vært full strid mellom den tidligere presidentens familie og støttespillere, og den sjia-muslimske houthi-militsen i de opprørskontrollerte områdene. Meklingforsøk har ikke lyktes.

Kampene har ført til store ødeleggelser og tap av menneskeliv, ifølge Reuters.

Innbyggere i Sana beskriver harde kamper i gatene, særlig i området rundt Hadda, der mange av Salehs slektninger holder til.

Salehs parti har anklagt houthiene for å ikke ha overholdt våpenhvilen mellom de to partene, og sa i en uttalelse at houthiene har ansvaret for borgerkrigen i landet. I uttalelsen ba de også om at støttespillere må «forsvare seg selv, sitt land, revolusjonen og republikken», ifølge Reuters.

– Barna mine måtte gå igjennom disse skremmende stundene en fjerde natt. I natt var konfrontasjonen ekstremt intens, og tydeligvis har det blitt brukt tungt artilleri, skriver UNICEF-arbeider Mohammed Al-Asaadi på Twitter.

En usannsynlig allianse

Konflikten og krigen i Jemen er komplisert. På den ene siden anklages houthi-opprørerne for å være allierte med Iran, og Saudi-Arabia har svart på opprøret med å lede en kontroversiell militær intervensjon i landet.

Jemen befinner på den måten midt i en stormaktskonflikt mellom Saudi-Arabia og Iran, som preger hele den politiske situasjonen i Midtøsten. Den utspiller seg i at de to landene slutter opp om hver sin side i konflikter i flere land, fra Syria til Irak, Afghanistan, Pakistan, Qatar og Jemen, og i flere steder.

Et annet aspekt som gjør denne konflikten særlig innviklet, er at houthiene har vært alliert med den tidligere presidenten Saleh, som mistet makten etter den arabiske våren i 2011. Før dette, ledet houthi-bevegelsen flere opprør mot Saleh.

Bakgrunnen for gatekampene som utspiller seg i Sana nå, kan derfor spores tilbake til roten av konflikten og starten på borgerkrigen i Jemen.

Ustabil maktovertakelse

Presidenten Abd al-Rab Mansur al-Hadi, som er anerkjent internasjonalt som den rettmessige presidenten i Jemen, tok over makten i Jemen etter 2011. Siden da har ha hatt mange utfordringer.

Han har måttet håndtere en serie med angrep fra al-Qaeada, stå imot en separatistbevegelse i sør, og takle at flere militærfolk fortsatt er lojale til Saleh. I tillegg er Jemen preget av høy arbeidsledighet og stor matmangel.

Den sjia-muslimske houthi-militsen så sitt snitt til å ta makten etter den vanskelige maktovertakelsen, da al-Hadis støtte var svært ustabil.

I 2014 gikk de til væpnet opprør mot regjeringen, og etter å ha tatt kontroll over de nordlige delen av landet tok de hovedstaden Sanaa. Erobringene var godt hjulpet av støtte fra Saleh og hans støttespillere.

I 2015 ble det tydelig at de to partene hadde inngått en allianse om å jobbe sammen for å ta tilbake makten fra al-Hadi i Jemen, skriver Al Jazeera.

Nå kommer altså gamle splittelser til syne igjen, og Jemens befolkning er de som får merke konsekvensene av den ødeleggende konflikten.