Kongsberg-gruppen må forklare seg til UD i Jemen-sak

Kongsberg-gruppen må forklare Utenriksdepartementet hvordan en undervanns-farkost med deres logo hevdes å være funnet i havet utenfor det krigsherjede landet Jemen.

Onsdag morgen varslet UD at regjeringen har stoppet all eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater, som en følge av krigen i Jemen

Beslutningen om å suspendere eksporten av såkalt A-materiell til Emiratene kom bare timer etter at VG avslørte bilder av en ubemannet undervannsfarkost som Houti-opprørerne i Jemen hevder er tatt utenfor landets kyst.

Bildene ble først omtalt i minst to jemenittiske nettaviser, og av en Twitter-bruker som overvåker våpenbruk i Jemen-krigen.

Fartøyet blir omtalt som en «Remus 600» og på videobildene kan man se Kongsberg-gruppens røde logo, og logoen til deres heleide datterselskap Hydroid i USA, som produserer Remus 600.

Bakgrunn: Etter at Jemen-krigen startet ble militæreksporten fra Norge til de krigende landene femdoblet

SKAL VÆRE FUNNET LANGS KYSTEN: Et utklipp av videoen Houti-opprørerne publiserte mandag. Foto: Skjermdump

Usikkert om norske regler gjelder



Den norske eksportkontroll-loven omfatter imidlertid ikke materiell produsert i andre land, med mindre deler produsert i Norge utgjør en vesentlig del av materiellet. Kongsberg-gruppen er dermed ikke nødvendigvis i brudd med norske regler, selv om det deleide statlige selskapet eier fabrikken i USA.

Ifølge VGs opplysninger må imidlertid UD forsikre seg om at norske regler ikke er brutt i denne saken, og Kongsberg vil etter hvert bli bedt om å redegjøre.

VG har også kjent med at UD utover høsten reagerte på opptrapping i krigens brutalitet, samt blokaden som Saudi-Arabia og deres allierte strammet til, etter at Houti-opprørerne skjøt et missil mot Saudi-Arabias hovedstad Riyad.

Sjøblokaden har rammet sivilbefolkningen i landet hardt: Reuters skrev i oktober at effekten av blokaden er at nødvendige varer for sivilbefolkningen ikke kommer inn i Jemen. Situasjonen i landet beskrives som verdens verste humanitære katastrofe.

Regjeringen besluttet allerede 19. desember å stanse eksporten til Emiratene, men avgjørelsen ble ikke publisert før 3. januar på grunn av ferieavvikling i jule- og nyttårshelgen.

Kongsberg-gruppen sier til VG onsdag ettermiddag at de ikke ønsker å kommentere saken.

UD vil ikke kommentere VGs opplysninger utover det de sa tirsdag.

– Vi har ikke informasjon om at forsvarsmateriell fra Norge er brukt i Jemen, sa kommunikasjonssjef i UD, Frode Andersen, til VG.

E24: Slik rammes norsk forsvarsindustri av Jemen-forbudet

Økt politisk press

VG er kjent med at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) risikerte å bli satt under økt politisk press for å strupe eksporten til de krigførende partene i Jemen-konflikten.

Spesielt Venstre har vært en uttalt motstander av slik eksport:

«Dette må regjeringen bare ha en slutt på», sa Venstre-nestleder Ola Elvestuen til VG 1.september i fjor.

Til VG sier han nå at det er en god og riktig beslutning av regjeringen.

Flere politiske reaksjoner: Sterk motstand på Stortinget mot ammunisjonssalg til Emiratene

I RUINER: Mennesker samles i ruinene av et nytt bombeangrep i Jemens hovedstad Sana 11. november. Foto: Hani Mohammed , AP

Ønsker mer prinsipiell tilnærming

Men også samarbeidspartiet KrF har vært imot denne eksporten:

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at KrF lenge har kjempet for at regjeringen bør stramme inn regelverket for eksport av forsvarsmateriell til land hvor myndighetene begår alvorlige brudd på menneskerettighetene.

– KrF hilser derfor velkommen at regjeringen nå stanser salget av forsvarsmateriell til De forente arabiske emirater, men skulle gjerne sett at regjeringen viste en mer helhetlig og prinsipiell tilnærming til salg av våpen til land som deltar i den folkerettsstridige krigen i Jemen, skriver Hareide i en tekstmelding til VG.

– Derfor er jeg i utgangspunktet positiv til forslag om å stanse eksport av våpen til landene som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen i Jemen, men siden dette nå er et representantforslag i Stortinget må KrFs gruppe først behandle saken før vi kan konkludere, legger han til.

Regjeringspartiene Høyre og Frp har hele høsten stått alene om å forsvare at Norge skulle gjenoppta salg av blant annet ammunisjon til Emiratene.

UNDERERNÆRT: Et underernært barn får behandling på et sykehus i hovedstaden Sanaa i november. 17 millioner jemenitter har ifølge FN desperat behov for mat, og syv millioner av dem er i fare for å rammes av en sultkatastrofe. Kystblokaden av landet har bidratt til den vanskelige situasjonen. Foto: Mohammed Huwais , AFP

SV: Saken viser at vi må ha en gjennomgang

Stortingets utenriks- og forsvarskomite behandler nå et forslag fra SV om stans i eksporten av våpen og forsvarsmateriell til de krigførende partene i Jemen, og skal avgi en innstilling innen 17. januar.

SVs utenrikspolitiske talsperson, Gina Barstad, sier til VG at regjeringens beslutning er et viktig skritt i riktig retning.

– Men jeg må spørre hvorfor dette har tatt så lang tid. Regjeringen burde ikke måtte bli tvunget til å snu i denne saken. Her burde regjeringen lyttet til sivilsamfunn og andre som har varslet mye tidligere, sier hun.

– Denne saken viser med all tydelighet hvorfor vi må ha en gjennomgang av norsk eksport av forsvarsmateriell og tydelige etiske retningslinjer på plass, sier Barstad

Kan ramme flere land

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide varsler også en innstramning overfor Saudi-Arabia i UDs pressemelding torsdag morgen.

Hun viser til at Norge ikke tillater eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, men legger til:

Terskelen for å avslå lisenser for B-materiell og flerbruksvarer til militær bruk som søkes utført til land som deltar i militære handlinger i Jemen, senkes ytterligere.

I praksis kan det bety at UD kan stoppe fysisk eksport av materiell som tidligere har fått eksportlisens da kontrakter ble inngått.