Midtøsten-ekspert Knut Vikør sier det er en mulighet for at alliansen som har styrt Jemens hovedstad siden 2014 kan bryte sammen.

Houthi-opprørerne i Jemen kunngjorde mandag ettermiddag at landets tidligere president Ali Abdullah Saleh er drept.

Alliansen mellom houthi-opprørerne og Saleh, som lenge har framstått som skjør, slo for alvor sprekker forrige uke da den tidligere presidenten uttalte at han ville forhandle med Saudi-Arabia om en løsning på konflikten.

Knut Vikør, Midtøsten-ekspert ved Universitetet i Bergen, sier det store spørsmålet nå er om alliansen nord i Jemen som har styrt hovedstaden Sanaa vil bryte sammen.

– Det viktige nå er å se om noen klarer å komme inn og roe gemyttene. Hvis ikke det skjer, kan hele alliansen bryte sammen. Da kan vi få en ny militær situasjon, og Saudi-Arabia vil prøve å snu det til sin fordel. Hvis houthiene imidlertid klarer å komme seg over dette, er vi tilbake til slik det har vært, sier han til VG.

Bakgrunn: Kraftige gatekamper i Jemens hovedstad.



Pragmatisk allianse

DØD: Ali Abdullah Saleh, tidligere president i Jemen, blir omtalt som opportunistisk. Forrige prøvde han å gå i dialog med Saudi-Arabia. Det kan ha kostet ham livet. Foto: MOHAMMED HUWAIS, AFP/ntb scanpix

Houthi-bevegelsen - en politisk-religiøs bevegelse tilknyttet zaidi-sekten - tok kontrollen over hovedstaden Sanaa i september 2014. Zaidi-sekten er en gren innenfor sjia-islam og utgjør rundt en tredel av Jemens befolkning.

Alliansen mellom Saleh og houthi-opprørerne, som det har blitt forventet ville kunne sprekke når som helst, blir av Vikør omtalt som «pragmatisk og opportunistisk».

– Houthiene gjorde opprør mot Saleh da han var president. Men etter hvert fikk de en felles fiende i flere av dem som deltok i dialogen etter opprøret i 2011. I 2015 ble Saudi-Arabia også en felles fiende, sier han.

Vikør understreker at det både er tidligere militære støttespillere av Saleh og houthi-opprørere som sammen har kontrollert Sanaa de siste årene.

Krisen i Jemen: – Mat og forsyninger blokkeres fortsatt

Blodig krig

I mars 2015 startet Saudi-Arabia en bombekrig mot Jemen, som har drept over 10.000 sivile og blant annet ført til at 11 millioner barn ifølge FN trenger akutt hjelp.

I tillegg til en allianse av arabiske stater, bidrar også USA med etterretningstøtte til krigføringen.

Saudi-Arabia gikk til krig mot houthiene for å gjeninnsette Abd-Rabbu Mansour Hadi som president. Ifølge landet er det viktigste å drive houthi-opprørerne ut av landet.

Se dokumentar om houthiene her

Houthiene har anklaget Saleh for «å utføre et kupp mot en allianse han aldri trodde på». Det var i 2011 at Saleh som følge av opptøyer knyttet til «den arabiske våren» ble tvunget til å gå av.

Vikør sier at det ikke overrasker at Saleh beveget seg mot Saudi-Arabia.

– Han er en oppportunist, som alltid har snakket med alle, sier han.

Lekket FN-rapport: Saudi-ledet koalisjon ansvarlig for drap på nær 700 barn i Jemen.

Vanskelig å spå

Reier Møll Schoder, som driver bloggen «Den arabiske halvøy» og har bodd i Saudi-Arabia og reist mye i regionen, sier det er vanskelig å spå hva vil skje videre i Jemen.

– Det er ulike stammer og grupperinger som nå vil jobbe for sine egne interesse i Jemen. Nå vil alle lete etter innflytelse. Hvis jeg skal gjette på et utfall, går jeg for at situasjonen blir enda verre, sier han.

Schoder sier han ikke tror Saudi-Arabia er tilfredse med situasjonen slik den har utviklet seg den siste tiden.

– Spørsmålet nå er hvem som støtter hvem. Saudi-Arabia har nok mye å tape på at Saleh ikke er inne i alliansen lenger, sier han.