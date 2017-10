SEOUL (VG) NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og Japans statsminister Shinzo Abe er enige om at verdenssamfunnet må øke presset for å få Nord-Korea til å endre kurs.

– Japan er NATOs eldste partner utenfor Europa. Vi deler verdier og vi deler utfordringer. Derfor er vi naturlige partnere, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg under en pressekonferanse i Tokyo.

NATO-sjefen er denne uken er på reise i Øst-Asia i forbindelse med den stadige trusselen fra Nord-Korea.

Han trekker frem at Japan har vært en partner i kampen mot terrorisme, og at NATO og Japan har arbeidet sammen i årevis for å bidra til å stabilisere Afghanistan.

– Jeg setter også pris på det tette samarbeidet mellom NATO og Japan på mange andre områder, sier Stoltenberg.

Nord-Korea en global trussel

– På verdenskartet kan Tokyo og NATO-hovedkvarteret i Brussel virke å ligge langt fra hverandre. Men felles trusler bringer oss tett sammen. I dag har vi diskutert den aggressive og ulovlige provokasjonene fra Nord-Korea. Og vi er enige om at de utgjør en global trussel, sier Stoltenberg.

Han sier at Nord-Koreas ballistiske og kjernefysiske tester er i strid med sikkerhetsrådet i FN.

– De er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Og de utgjør en klar og tilstedeværende trussel mot NATO-partnere her i regionen, sier Stoltenberg.

– Nord-Korea må legge ned sine kjernefysiske og ballistiske missil-programmer. Og implementere en total kjernefysisk nedrustning på Koreahalvøya.

Utvikler samarbeidet

Stoltenberg og Japans statsminister Shinzo Abe er enige om at et sterkt internasjonalt press er nødvendig for å få regimet i Nord-Korea til å velge den ansvarlige vei, for å finne en fredelig løsning. Stoltenberg oppfordrer alle medlemmer av FN til å implementere sanksjonene mot Nord-Korea grundig og transparent.

– Statsminister Abe og jeg er også blitt enige om å samarbeide tettere på andre områder: Vi er blitt enige om å utvikle vårt samarbeidsprogram, inkludert cybersikkerhet, maritim sikkerhet, kjernefysisk ikke-spredning og kampen mot terrorisme, sier Stoltenberg.

I en verden av komplekse trusler i stadig forandring, kan ikke noe enkelt land eller organisasjon ta seg råd til å stå alene. Derfor verdsetter NATO Japans bidrag til internasjonal fred. Japan vil alltid ha en sterk partner og venn i NATO, avsluttet Stoltenberg.

Abe: – Maksimalt press

– Jeg deler den erkjennelse med generalsekretær Stoltenberg at det nå, heller enn dialog, er nødvendig å øke presset til det maksimale for å få Nord-Korea til å endre politikk, sa Abe da han møtte pressen sammen med Stoltenberg tirsdag.

Ifølge ham er det av stor betydning at NATO støtter opp om Japans tilnærming.

NATO-sjefen reiser onsdag videre til Seoul for å snakke med sørkoreanske ledere om Nord-Koreas rakettoppskytinger og atomprøvesprengninger.