Italiener smittet 33 kvinner med hiv – dømt til 24 års fengsel

Hivpositive Valentino Talluto (33) ble fredag dømt for bevisst å ha smittet 32 kvinner med viruset.

Ifølge italiensk politi har den italienske hivpositive regnskapsføreren operert i sosiale medier og på datingsider i over ti år med kallenavnet «Hearty style» for å sjekke opp og forføre kvinner, som han deretter smittet med viruset.

Fredag ble han dømt til 24 år i fengsel for å ha smittet 32 kvinner med viruset, skriver BBC.

I tillegg skal tre av kvinnenes mannlige partnere senere ha blitt smittet, samt en av kvinnenes åtte år gamle spedbarn.

I rettssaken mot ham, har flere av kvinnene han smittet med viruset forklart seg for retten.

Ifølge flere av kvinnene skal Talluto ha sagt at han var forelsket, og deretter overtalt dem til å ha ubeskyttet samleie. Da de ba ham om å bruke kondom skal Talluto ha forklart at han var allergisk, eller at han nettopp hadde testet seg for hiv.

Flere av kvinnene innledet langvarige forhold med Talluto, og noen bodde sammen med han selv etter at de ble smittet.

– Til hensikt å spre død



Mange av ofrene oppdaget i ettertid at de var blitt HIV-positive, og sa i retten at de fortalte det til Talluto. Han skal da ha benektet at det hadde noe med han å gjøre, skriver en rekke medier.

– Talluto har aldri samarbeidet. Han har avgitt falsk forklaring, og han har aldri tatt ansvar for sine handlinger, til tross for bevisene. Hans handlinger hadde til hensikt å spre død, uttalte aktor Elena Neri i rettssaken mot 33-åringen, ifølge The Guardian.

Tallutos forsvarer Maurizio Barca uttalte i retten at 33-åringen «for det meste» brukte kondom når han hadde samleie, og at det skyldtes «situasjonens hete» de gangene han unnlot å bruke det.

Han hevdet deretter at det ikke var mulig å bevise at det var Talluto, og ikke andre partnere, som hadde smittet kvinnene.

LANGVARIG SAK: Rettssaken mot den hivpositive 33-åringen har gått i retten i Roma siden mars måned. Fredag ble han dømt til 24 år i fengsel. Foto: Tiziana Fabi , AFP

Ofrene gråt



I slutten av september sa Talluto i retten at han beklaget det som hadde skjedd, og sa at han ikke skjønte konsekvensen av sine handlinger.

– Mange av kvinnene kjenner vennene mine og familien min. Dere sier at jeg ville smitte så mange så mulig, men hvis det hadde vært tilfellet ville jeg lett etter tilfeldig sex i barer – jeg ville ikke tatt dem inn i livet mitt, uttalte 33-åringen i retten.

Italienske påtalemyndigheter la ned påstand om livstid i fengsel for 33 Talluto, blant annet for å ha forårsaket forsettlig skade og for å ha forårsaket en epidemi.

Retten avviste dette og dømte han til slutt for «grov og uhelbredelig legemsbeskadigelse».

Ifølge lokale medier gråt flere av ofrene da dommen ble lest opp i retten.