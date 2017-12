Trump vurderer å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad

Denne uken skal Trump ta to avgjørende valg i USAs Israel-politikk: Han vurderer både å flytte USAs ambassade til Jerusalem, og å anerkjenne byen som Israels hovedstad.

Under valgkampen lovet Donald Trump å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, og flytte den amerikanske ambassaden dit dersom han ble president. Nå blir det snart avgjort om han skal innfri disse løftene.

Mandag skal han bestemme seg for om han vil flytte ambassaden. Innen onsdag skal han bestemme seg for om han skal anerkjenne Jerusalem som landets hovedstad.

Ifølge The New York Times' kilder har Trump bestemt seg for å utsette ambassadeflyttingen, men samtidig anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Dette er en svært kontroversiell sak, og kan potensielt by på store utfordringer for USA i Midtøsten framover.

Svært betent sak

Både Israel og Palestina anser Jerusalem som sin hovedstad. Det vil dermed være svært symbolsk viktig om USA anerkjenner byen som Israels hovedstad.

Byen har vært delt inn i Øst-Jerusalem under palestinsk kontroll og Vest-Jerusalem under israelsk kontroll, men etter Seksdagerskrigen i 1967, tok Israel over Øst-Jerusalem. De erklærte et «komplett og samlet» Jerusalem som sin hovedstad i 1980.

Om USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, vil det bryte med den Israel-politikken USA har ført i flere tiår, skriver Reuters.

Dette er fordi at dersom USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, kan det antyde at USA aksepterer at også Øst-Jerusalem tilhører Israel, noe som ikke har fått gehør internasjonalt.

Én mulighet er, ifølge CNBC, at USA kan anerkjenne Vest-Jerusalem som Israels hovedstad, samtidig som de anerkjenner Øst-Jerusalem som Palestinas hovedstad. Dette skal være en foretrukket løsning i flere arabiske stater, men Trump-administrasjonen har tidligere uttalt at USA ikke vil binde seg til en tostatsløsning.

VIKTIGE VALG: USAs president Donald Trump tar to viktige valg om Jerusalem denne uken. Bildet viser ham sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu fra et møte i New York i september. Foto: Kevin Lamarque , Reuters

Kan utsette ambasadeflytting

Den amerikanske kongressen vedtok i 1995 en lov, som slo fast at det skulle være amerikansk politikk å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Samtidig inneholder loven en klausul, som gjør at hver president kan utsette ambassadeflyttingen med seks måneder hver gang det skal vurderes.

Da Trump først ble valgt, utsatte han flyttingen med seks måneder slik presidentene Clinton, Bush og Obama har gjort før ham. Nå er beslutningen oppe til vurdering igjen.

Ingen land i verden har etablert en ambassade i Jerusalem. I dag har USA, så vel som Norge, ambassade i Tel Aviv sammen med de fleste andre land. Flere har samtidig etablert konsulater i Jerusalem, blant annet USA.

FN anser Øst-Jerusalem som okkupert palestinsk territorium, og ønsker en todeling av byen. Posisjonen er at Jerusalem må være todelt, og bli hovedstad både for Israel og Palestina.

Sterke reaksjoner fra arabiske stater

Presidenten har ikke bestemt seg for om han skal anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, ifølge hans rådgivere.

– Han ser fortsatt på mange forskjellige fakta, og når han tar sitt valg er det han som skal fortelle om det, ikke meg, sa Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner søndag, ifølge ABC.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster sa også til avisen at han var usikker på om Trump vil flytte ambassaden.

Visepresident Mike Pence sier derimot at det kun er et spørsmål om når og hvordan ambassaden flyttes, i følge The New York Post.

Palestinerne har reagert kraftig på nyhetene om at USA kan foreta disse store beslutningene i sin Jerusalem-politikk.

– En amerikansk anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad vil ødelegge fredsprosessen, sier talsmann Nabil Abu Rudeina ifølge nyhetsbyrået AFP.

REAGERER: Palestinas president Mahmoud Abbas har vært i samtaler med den Arabiske Liga om å legge press på å stoppe beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Foto: Reuters

Den Arabiske Liga, bestående av 22 medlemsland, har advart om at en slik beslutning ikke vil bevare fred og stabilitet, men føre til ekstremisme og vold, ifølge Reuters.

På et møte i Det Hvite Hus sist mandag, advarte forsvarsminister James Mattis og utenriksminister Rex tillerson mot å flytte ambassaden, og sa en slik beslutning ville sette amerikanske diplomater og tropper stasjonert i Midtøsten i fare, ifølge Time.

Ifølge CNBC har det blitt utstedt en sikkerhetsadvarsel til amerikanske diplomater, som følge av den spente sikkerhetssituasjonen som kan oppstå i Midtøsten. En tjenestemann sa til avisen at presidentens re-tvitring av anti-muslimske videoer hadde forsterket presset.

