Reuters: Jerusalem-konflikten opp i FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd skal behandle en resolusjon som kan få konsekvenser for USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Resolusjonen vil, dersom den går gjennom, føre til at enhver avgjørelse som går på Jerusalems status må oppheves.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

USAs president Donald Trump gikk forrige uke ut og anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. Uttalelsen møtte avsky hos palestinerne, og har ført til voldsomme opprør i byen.

FNs sikkerhetsråd skal ifølge Reuters stemme over den mulige resolusjonen tidlig neste uke. USA har imidlertid vetorett i sikkerhetsrådet, og kan dermed hindre et slikt vedtak dersom de ønsker det.

Resolusjonen trenger ni stemmer for å kunne bli vedtatt, og ingen veto. I tillegg til USA har Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina har vetorett i sikkerhetsrådet.

Se Trumps tale 6. desember hvor han kunngjorde at han anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad:



Jerusalem er en hellig by for flere religioner, og skulle etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet i 1947, være under internasjonal kontroll. I krigen i 1967 erobret likevel Israel Øst-Jerusalem og Vestbredden. Israel har også hele tiden utropt Jerusalem som sin hovedstad. Dette har aldri blitt internasjonalt anerkjent. Palestinerne krever Øst-Jerusalem, med de hellige stedene, som hovedstad for en fremtidig palestinsk stat.

Resolusjonen skal ha blitt skissert, og de 15 medlemmene av FNs sikkerhetsråd skal ha fått tilsendt brevet lørdag. Også Reuters selv har fått tilgang til brevet.

Etter Trumps avgjørelse besluttet arabiske utenriksministre å søke om en slik FN-resolusjon. Selv om det er usannsynlig at resolusjonen blir en realitet, vil forslaget i seg selv kunne isolere Trump og USA ytterligere i konflikten om Jerusalem.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley har ikke svart på Reuters henvendelser i saken. Haley har tidligere omtalt Trumps avgjørelse som «rettferdig og det riktige å gjøre».