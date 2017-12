Palestinske opprørere til VG: – Vi gir oss aldri

Striden om Jerusalem

* Etter FNs delingsplan fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll.

* Planen ble aldri satt ut i livet. Etter en krig 1948–1949 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem og Jordan som tok kontroll i øst.

* I krigen i 1967 erobret Israel Øst-Jerusalem sammen med Vestbredden.

* Israel har utropt hele Jerusalem som sin hovedstad. Dette er ikke internasjonalt anerkjent.

* Palestinerne krever Øst-Jerusalem, med de hellige stedene, som hovedstad for en fremtidig palestinsk stat.

