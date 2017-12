Nye opptøyer i Jerusalem

JERUSALEM (VG) Minst fire palestinske menn er blitt arrestert av israelsk politi etter sammenstøt i byens hovedgate.

En stor mengde palestinske opprørere, nesten utelukkende unge menn, har inntatt én ende av Jerusalems hovedgate Salah al-Din.

Under hundre meter unna har de israelske sikkerhetsstyrkene sin front.



Gjentatte ganger i løpet av lørdag ettermiddag barker de to partene sammen. Politiet kommer på hest i full galopp rett mot folkemengden.

Smeller i sjokkgranater



Palestinerne kaster skarpe steiner på størrelse med en knyttneve mot de tungt væpnede soldatene.

Sikkerhetsstyrkene avfyrer flere titalls sjokkgranater for å presse opprørerne tilbake. Mennesker løper til alle kanter. Granatene gir fra seg et intenst lysglimt og et høyt smell på opp mot 170 desibel.

Minst to er rapportert såret, og VG ser fire palestinere bli arrestert. En av dem får bind for øynene og ledes ut av folkemengden mot politihuset ved gamlebyen.

ANHOLDT: En mann blir bundet foran øynene og arrestert av israelske sikkerhetsstyrker. Foto: Helge Mikalsen , VG

Utløst av Trump

Det er «den tredje dagen med vrede» blant palestinerne i Jerusalem, på Vestbredden og i Gaza etter at USAs president Donald Trump utropte Jerusalem som Israels hovedstad og sa at han vil flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Palestinerne er rasende på Trump. De anser Jerusalem som sin hovedstad. Det samme gjør jødene.

Reaksjoner i Norge

Også hjemme i Norge er det sterke reaksjoner på den amerikanske presidentens uttalelser. Lørdag ettermiddag arrangerte Palestinsk kvinneforening en demonstrasjon utenfor Stortinget.

DEMONSTRASJON: Palestinsk kvinneforening demonstrerer mot anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad utenfor Stortinget lørdag ettermiddag. Foto: TORSTEIN BØE/NTB scanpix

– Vi har mange frivillige vektere som vil passe på at alt går riktig for seg. Det er en fredelig markering der vi ønsker å spre budskapet om at vi ikke aksepterer USAs avgjørelse om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, sa Imtithal Elnajjar, leder i foreningen, i forkant av demonstrasjonen til Aftenposten.

Flere hundre demonstranter deltok, og det gikk rolig for seg. Appeller ble holdt på både norsk og arabisk.

14. desember arrangerer også Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomiteen i Norge og Palestinakomiteen i Oslo demonstrasjon utenfor Stortinget mot Trumps anerkjennelse.

SINTE PÅ TRUMP: En kvinne holder det palestinske flagget under demonstrasjoner i Øst-Jerusalem. Foto: Helge Mikalsen , VG

Øst-Jerusalem har vært okkupert av Israel siden 1967, og USA er fredsmegler i forhandlingene om en fredfull løsning mellom partene.

I Ramallah på Vestbredden etter fredagsbønnen fikk VG se vreden og raseriet mot Israel og USA i praksis:

VG I ISRAEL/PALESTINA: Midtøsten-korrespondent Ingeborg Huse Amundsen og fotograf Helge Mikalsen.

Hundre såret, to drept



I Betlehem foregår det lørdag store opptøyer der opprørere kaster stein med slynge, og soldatene svarer med tåregass, gummibelagte stålkuler og sjokkgranater. Det er også meldt om sammenstøt i Gaza by og Ramallah.

Over 100 mennesker er hittil såret i sammenstøtene de siste dagene. Fire personer er bekreftet omkommet:

To palestinere ble drept i sammenstøt fredag, og to personer ble drept i et israelsk luftangrep mot en Hamas-base på Gazastripen natt til lørdag.