Likud vil annektere deler av Vestbredden

Benjamin Netanyahus parti Likud tar til orde for at Israel skal formalisere okkupasjonen av Vestbredden, og annektere området.

Vestbredden har vært okkupert av Israel siden seksdagerskrigen i 1967. I folkeretten er området ansett for å være palestinsk, men Israel okkuperer fortsatt store deler av det omstridte territoriet.

Over tusen Likud-medlemmer vedtok søndag en resolusjon om at Israel skal utøve «suverenitet» over deler av Vestbredden og for å fortsette å bygge bosetninger, skriver Jerusalem Post. Byggingen av bosetninger er ett av de mest betente aspektene ved den langvarige og blodige konflikten mellom israelerne og palestinerne.

For bare litt over ett år siden, helt på tampen av Barack Obamas presidentperiode, unnlot USA å legge ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd der rådet krevde at byggingen stanser. Resolusjonen fastslo også at bosetningene er i strid med folkeretten.

Obamas etterfølger Donald Trump gikk hardt ut mot resolusjonen og har lagt seg på en langt mer Israel-vennlig linje. Nylig fikk han omfattende internasjonal kritikk da han formelt anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

Selv om Likud-resolusjonen om annektering ikke er bindende for regjeringen, legger den press på statsminister Netanyahu. Avisen Haaretz sier flere ministere støtter resolusjon og påpeker at Netanyahu ikke brukte sin myndighet til å stanse avstemningen.

Det har vært kraftige reaksjoner blant palestinere etter USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad: