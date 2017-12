Jerusalem-striden har krevd sine første dødsofre

RAMALLAH (VG) Nesten hundre palestinere er skadd og to er drept i opptøyene etter Trumps kontroversielle vedtak.

Meldingene om trefninger tikker inn med minutters mellomrom.

Særlig i Gaza har det vært dramatisk denne fredagen, to dager etter at USAs president Donald Trump utropte Jerusalem til Israels hovedstad.

Det israelske forsvaret har gjennomført luftangrep mot Gazastripen, der minst ti palestinere ble såret. En rakett har gått den andre veien også, og truffet den israelske byen Sderot. Skadeomfanget er ukjent.



Totalt er over 98 palestinere såret i opptøyene som har bredt seg over Israel og de palestinske områdene, ifølge den israelske avisen Haaretz. I Gaza har to mennesker mistet livet.

Høyspent på Vestbredden

KASTER STEIN: En palestinsk opprører kaster stein med slynge mot israelske sikkerhetsstyrker i Ramallah. Foto: Helge Mikalsen , VG

VG var til stede under de timelange sammenstøtene mellom israelsk sikkerhetspoliti og palestinske opprørere like utenfor Ramallah på det okkuperte Vestbredden fredag ettermiddag.

• Flere hundre illsinte unge palestinske menn kastet steiner med slynge mot politiet.

• Politiet svarte med å avfyre steinharde gummikuler og store mengder tåregass. På høydene rundt sletten der kampene utspilte seg, sto israelske snikskyttere.

• Luften rev i nesen og svidde i øynene. Mange dekket ansiktet med skjerf og løp i ly mellom hver runde med tåregass. Ambulansene rykket inn med jevne mellomrom.

Se protestene og kampene her:

Protesterer mot Trump

Trumps Jerusalem-utspill får palestinerne til å tenne på alle plugger, og er fordømt av et så å si unisont internasjonalt samfunn, deriblant Norge.

Øst-Jerusalem har i 50 år, etter seksdagerskrigen i 1967, vært okkupert og senere annektert av Israel – noe FN gjentatte ganger har slått fast at er ulovlig. Både jødene og palestinerne anser byen som sin hovedstad.

De første demonstrasjonene fredag startet i gamlebyen i Øst-Jerusalem etter bønnen. Også der var det sammenstøt mellom politi og folkemengden.

– Vi protesterer fordi Trump vil gi byen vår til Israel. Vi vil aldri gi opp. Vi kommer til å gjøre alt vi kan. Vi har ikke fly, våpen eller militærkjøretøy. Men vi har steiner, sier Samir (18) fra Nablus til VG, før han trer tilbake til gjengen og kaster flere steiner.

Skutt i hodet



SÅRET PÅ JOBB: Journalisten Ali Dar Ali (34) får behandling ved Ramallah sykehus etter å ha blitt truffet av gummikuler og hodet og hånden. Bak ham står en 26 år gammel palestiner som ble skutt i munnen og nå har et krater der to tenner brukte å være. Foto: Helge Mikalsen , VG

På sykehuset i Ramallah ligger flere av dem som er blitt skadet i fredagens opptøyer.

Ali Dar Ali (34) ser opp fra sykesengen med tilsløret blikk. Han er blitt skutt minst to ganger i hodet av gummikuler fylt av stål, og en gang i hånden. Ifølge legen har han indre blødninger i hodet.

– Jeg er journalist for nyhetskanalen Palestine TV. Jeg skulle rapportere direkte og var på vei til kameraet da jeg ble beskutt, forteller han.

Ali er en anerkjent journalist i området, og et velkjent fjes. Da VG spør hvordan han føler seg, svarer han:

– Det er ikke viktig hvordan jeg har det. Det eneste som er viktig er Jerusalem.

PÅ VESTBREDDEN: Midtøsten-korrespondent Ingeborg Huse Amundsen og fotograf Helge Mikalsen.

FN-ambassadør forsvarer Jerusalem-beslutning

USAs FN-ambassadør Nikki Haley forsvarer Donald Trumps Jerusalem-beslutning og sier at USA fortsatt forplikter seg til å fremme fredsprosessen i Midtøsten.

Striden om Jerusalem * Etter FNs delingsplan fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll. * Planen ble aldri satt ut i livet. Etter en krig 1948–1949 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem og Jordan som tok kontroll i øst. * I krigen i 1967 erobret Israel Øst-Jerusalem sammen med Vestbredden. * Israel har utropt hele Jerusalem som sin hovedstad. Dette er ikke internasjonalt anerkjent. * Palestinerne krever Øst-Jerusalem, med de hellige stedene, som hovedstad for en fremtidig palestinsk stat. (Kilde: NTB)

– USA er mer forpliktet nå enn noensinne til å oppnå fred i Midtøsten. Og vi er trolig nærmere målet enn noen gang før, sa Haley i et møte i FNs sikkerhetsråd fredag.

Hun understreket at Trump-administrasjonen gikk til det skritt å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad fullt vitende om at det ville føre til bekymring og reise en rekke spørsmål.

Men det har vært det amerikanske folks vilje å anerkjenne Jerusalem som hovedstaden, understreket hun.